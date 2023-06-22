Батл пограничников продолжается: что на этот раз учудили белорусы

Украинский пограничник. Фото: ГНСУ

Гастрономическая атака на украинско-белорусской границе не утихает. После борща, хлеба и сала белорусские пограничники взялись на водку.

Они снова записали видеообращение к нашим охранникам границы. Об этом пишет в Telegram "МКБ – Моя Страна Беларусь".

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Общение пограничников

Своеобразное налаживание отношений с украинцами каждый раз демонстрируют белорусские пограничники. Не так давно возле одного из пограничных пунктов с Украиной они через громкоговоритель обратились к нашим защитникам границы. Предлагали борщ.

В этот раз в ход пошла водка.

"Как и в прошлый раз, они записали обращение о том, насколько важен этот продукт для Украины и что он в полной мере символизирует победу. Такими темпами лукашисты еще и проникнутся украинской культурой и историей — и наконец-то поймут, что не надо слушать пропаганду", — говорится в сообщении.

О водке белорусы заговорили после того, как украинцы в шутку начали сбрасывать на них картошку с квадрокоптеров.

Напомним, Польша возвела 200-километровую стену на границе с Беларусью. Так она полностью, за исключением железнодорожных путей, перекрыла границу со страной-сателлитом путинской России.

Эта стена почти полностью закрыла возможность нелегальным мигрантам проникнуть на территорию страны.