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Бавовна у Бєлгородській області РФ: сталася сильна пожежа

21 травня 2023 05:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бавовна у Бєлгородській області РФ: сталася сильна пожежа
У Бєлгородській області цієї ночі було гучно. Фото: скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Чергова "бавовна" у Бєлгородській області Росії. Мешканці повідомляють, що спочатку було дуже гучно, чули вибухи. Після цього сталася пожежа.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ у Telegram

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Зазначається, що спалах відбувся неподалік міста Шебекіно Білгородської області. 

"У Шебекінському окрузі голосно. Місцеві жителі повідомляють, що після гучних звуків видніється заграва. Деталі уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що влучання нібито сталося у районі автовокзалу.

Незабаром стало відомо, що після вибухів спалахнув полігон із твердими побутовими відходами. На місці працювали рятувальники.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Пєсков заявив, що "спеціальна військова операція в Україні продовжуватиметься, щоб не допустити нових обстрілів російської території". Такими заявами він апелював нібито на незрозумілі обстріли Бєлгорода.

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