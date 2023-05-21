Хлопок в Белгородской области РФ: произошел сильный пожар

В Белгородской области в эту ночь было громко. Фото: скриншот

Очередной "хлопок" в Белгородской области России. Жители сообщают, что поначалу было очень громко, слышали взрывы. После этого произошел пожар.

Об этом сообщают местные СМИ в Telegram.

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Вспышка произошла недалеко от города Шебекино Белгородской области.

"В Шебекинском округе громко. Местные жители сообщают, что после громких звуков появляется зарево. Детали уточняются", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что попадание якобы произошло в районе автовокзала.

Вскоре стало известно, что после взрывов вспыхнул полигон с твердыми бытовыми отходами. На месте работали спасатели.

Напомним, недавно Дмитрий Песков заявил, что "специальная военная операция в Украине будет продолжаться, чтобы не допустить новых обстрелов российской территории". Такими заявлениями он апеллировал якобы на непонятные обстрелы Белгорода.