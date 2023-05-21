Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Хлопок в Белгородской области РФ: произошел сильный пожар arrow

Хлопок в Белгородской области РФ: произошел сильный пожар

21 мая 2023 05:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Хлопок в Белгородской области РФ: произошел сильный пожар
В Белгородской области в эту ночь было громко. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Очередной "хлопок" в Белгородской области России. Жители сообщают, что поначалу было очень громко, слышали взрывы. После этого произошел пожар.

Об этом сообщают местные СМИ в Telegram.

Читайте также:

Вспышка произошла недалеко от города Шебекино Белгородской области.

"В Шебекинском округе громко. Местные жители сообщают, что после громких звуков появляется зарево. Детали уточняются", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что попадание якобы произошло в районе автовокзала.

Вскоре стало известно, что после взрывов вспыхнул полигон с твердыми бытовыми отходами. На месте работали спасатели.

Напомним, недавно Дмитрий Песков заявил, что "специальная военная операция в Украине будет продолжаться, чтобы не допустить новых обстрелов российской территории". Такими заявлениями он апеллировал якобы на непонятные обстрелы Белгорода.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас