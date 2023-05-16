У Росії вигадали нові причини, аби продовжувати війну
У Росії не втомлюються вигадувати нові причини, щоб продовжувати тероризувати українське населення. Цього разу вагомою причиною для продовження так званої "операції" Росії стали вибухи у Бєлгороді.
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков російським пропагандистським ЗМІ.
Нові вигадки Пєскова
Так, нещодавно Дмитро Пєсков заявив, що "спеціальна військова операція в Україні продовжуватиметься, щоб не допустити нових обстрілів російської території". Такими заявами він апелював нібито на незрозумілі обстріли Бєлгорода.
"Ми, природно, найрішучішим чином це засуджуємо. Продовжується спеціальна військова операція і продовжуватиметься, щоб цього не було", — відреагував представник Кремля на запитання журналістів про вибухи в Бєлгороді.
Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що у Шебекіно знову гучно. У ніч проти 9 травня тут пролунали вибухи.
Напередодні, 25 квітня, у Бєлгородській області росіяни скаржилися на обстріл. Цього разу там п'ять сіл залишилися без світла. За словами Гладкова, снарядами було пошкоджено лінії електропередачі.
Також ми повідомляли, що ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на житловий район Бєлгорода впала авіабомба. В результаті на місці падіння утворилася 20-метрова вирва. Внаслідок вибуху є постраждалі.
Пізніше Міноборони РФ визнало, що у Бєлгороді впав їхній боєприпас.