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Бавовна у Санкт-Петербурзі: в районі аеродрому було гучно

27 квітня 2023 00:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бавовна у Санкт-Петербурзі: в районі аеродрому було гучно
У Санкт-Петербурзі пролунав вибух. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У російському Санкт-Петербурзі цієї ночі пролунав гучний вибух. Про його причини поки що нічого не повідомлялося.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

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Повідомляється, що звук, схожий на вибух, було чути у поселенні Графська Слов'янка в Гатчинському районі Ленінградської області, причому ударна хвиля була досить відчутною. На записах із камер відкритого горіння немає.

Зауважимо, по сусідству з ймовірним районом вибуху розташований військовий аеродром "Пушкін".

Нагадаємо, росіянам, які мешкають у найближчих з Україною прикордонних регіонах у найближчому майбутньому не варто сподіватися на тишу і спокій. Адже раптова "бавовна" на їхній території продовжуватиметься надалі та буде ше більш інтенсивною. Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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