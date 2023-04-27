Бавовна у Санкт-Петербурзі: в районі аеродрому було гучно

У Санкт-Петербурзі пролунав вибух. Фото: Новини.LIVE

У російському Санкт-Петербурзі цієї ночі пролунав гучний вибух. Про його причини поки що нічого не повідомлялося.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

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Повідомляється, що звук, схожий на вибух, було чути у поселенні Графська Слов'янка в Гатчинському районі Ленінградської області, причому ударна хвиля була досить відчутною. На записах із камер відкритого горіння немає.

Зауважимо, по сусідству з ймовірним районом вибуху розташований військовий аеродром "Пушкін".

Нагадаємо, росіянам, які мешкають у найближчих з Україною прикордонних регіонах у найближчому майбутньому не варто сподіватися на тишу і спокій. Адже раптова "бавовна" на їхній території продовжуватиметься надалі та буде ше більш інтенсивною. Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.