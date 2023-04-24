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Стріляти можна: названо головні цілі ЗСУ на території РФ

24 квітня 2023 12:59
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Експерт окреслив головні цілі ЗСУ на території Росії
Наслідки падіння російської авіабомби в житловий район Бєлгорода. Фото: росЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Росіянам, які мешкають у найближчих з Україною прикордонних регіонах у найближчому майбутньому не варто сподіватися на тишу і спокій. Адже раптова "бавовна" на їхній території продовжуватиметься надалі та буде ше більш інтенсивною.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"У Брянській, Курській, Бєлгородській областях час від часу трапляється "бавовна", — сказав Селезньов.

Оскільки ці області де-факто є прифронтовими, запевнив він, "бавовна" буде і далі продовжуватися. 

"Але вона буде спрямована у першу чергу на об'єкти військової та енергетичної інфраструктури", — запевнив військовий експерт.

Тому що, пояснив він, необхідно максимально знизити потенціал путінської армії для того, щоб український наступ був максимально раціональним та ефективним.

"Росіянам не треба зараз впадати у відчай! Їм треба було пам'ятати слова із Святого писання: той, хто посіє вітер, пожне бурю!" — нагадав Селезньов.

Що відбувається на прикордонні

Ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на житловий район Бєлгорода впала авіабомба. В результаті на місці падіння утворилася 20-метрова вирва. Внаслідок вибуху є постраждалі.

21 квітня у російському Бєлгороді, неподалік місця вибуху бомби, з російського літака виявили новий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок цього у місті проводять масштабну евакуацію.

Влада прикордонної з Україною Курської області Росії заявляє про обстріл з боку України. Декілька сіл регіону залишились без електропостачання.

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