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Хлопок в Санкт-Петербурге: в районе аэродрома было громко

27 апреля 2023 00:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Хлопок в Санкт-Петербурге: в районе аэродрома было громко
В Санкт-Петербурге раздался взрыв. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В российском Санкт-Петербурге в эту ночь раздался громкий взрыв. О его причинах пока ничего не сообщается.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

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Известно, что звук, похожий на взрыв, был слышен в поселке Графская Славянка в Гатчинском районе Ленинградской области, причем ударная волна была достаточно ощутима. На записях камер открытого горения нет.

Заметим, по соседству с предполагаемым районом взрыва расположен военный аэродром "Пушкин".

Напомним, россиянам, проживающим в ближайших с Украиной приграничных регионах, в ближайшем будущем не стоит надеяться на тишину и покой. Ведь внезапный "хлопок" на их территории будет продолжаться и будет еще более интенсивным. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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