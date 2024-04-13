Берлінська пояснила, як протидіяти постачанню західних комплектуючих до РФ

Марія Берлінська. Фото: Бабель

Західні партнери України усвідомлюють, що компоненти, які виробляються їхніми компаніями, йдуть до Російської Федерації через треті країни. При цьому вони нічого не можуть зробити, щоб перекривати ці потоки.

Таку думку в ефірі Новини.LIVE висловила засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська у суботу, 13 квітня.

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Партнери України чудово розуміють, що західні компоненти потрапляють до Росії через треті країни. Необхідно знайти спосіб протидіяти цим поставкам.

На думку Берлінської, основна стратегія має полягати в тому, щоб маркувати комплектуючі. Таким чином вдасться відслідковувати маршрут цих компонентів.

Другим запобіжним заходом Берлінська вважає блокування роботи російської агентурної мережі, яка працює задля реалізації поставок комплектуючих.

Раніше ми розповідали, що у Швейцарії в червні цього року відбудеться конференція задля досягнення миру в Україні. А затримка допомоги від західних союзників може бути пов'язана з тим, що там не бачать, якою буде українська перемога.

США впевнені, що Китай надає РФ військову підтримку для ведення бойових дій проти Україні. Таку заяву під час телефонної розмови із президентом Китаю Сі Цзіньпіном зробив президент США Джо Байден.