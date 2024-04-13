Берлинская объяснила, как противодействовать поставке западных комплектующих в РФ

Мария Берлинская. Фото: Бабель

Западные партнеры Украины осознают, что компоненты, производимые их компаниями, идут в Российскую Федерацию через третьи страны. При этом они ничего не могут поделать, чтобы перекрывать эти потоки.

Такое мнение в эфире Новости.LIVE высказала основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в субботу, 13 апреля.

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Партнеры Украины прекрасно понимают, что западные компоненты попадают в Россию через третьи страны. Необходимо найти способ противодействовать этим поставкам.

По мнению Берлинской, основная стратегия должна состоять в том, чтобы маркировать комплектующие. Таким образом, удастся отслеживать маршрут этих компонентов.

Второй мерой предосторожности Берлинска считает блокирование работы российской агентурной сети, которая работает для реализации поставок комплектующих.

Ранее мы рассказывали, что в Швейцарии в июне этого года состоится конференция по достижению мира в Украине. А задержка помощи от западных союзников может быть связана с тем, что там не видят какой будет украинская победа.

США уверены, что Китай оказывает военную поддержку РФ для ведения боевых действий против Украины. Такое заявление во время телефонного разговора с Президентом Китая Си Цзиньпин сделал Президент США Джо Байден.