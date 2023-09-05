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Без паспорта РФ українці в окупації не можуть отримати медичну допомогу, — Спротив

5 вересня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Без паспорта РФ українці в окупації не можуть отримати медичну допомогу, — Спротив
Паспорти РФ та України. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Окупанти придумують різні способи, аби пришвидшити паспортизацію на захоплених ними територіях. Так, мешканцям тимчасово окупованих територій України не хочуть надавати медичну допомогу, якщо у них нема російського документа.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву

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Паспортизація на тимчасово окупованих територіях

У Центрі національного спротиву повідомляють, що з 1 вересня у лікарнях ТОТ Запоріжжя не обслуговують українців, якщо в них немає паспорта ворога та російського медстрахування.

Таким чином росіяни продовжують систематичний тиск на мешканців тимчасово окупованих територій.

"Також школи передали у так звані відділи міграції списки учнів, які не мають паспортів рф. Тепер в учнів є 10 днів, аби "виправити ситуацію" й лише тоді вони будуть допущені до занять", — зазначають у Центрі.

Нагадаємо, у кількох населених пунктах на тимчасово окупованій території ворог не дозволяє старшокласникам приходити до школи, допоки ті не отримають паспорт РФ. 

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