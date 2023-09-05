Без паспорта РФ украинцы в оккупации не могут получить медицинскую помощь, — Сопротивление

Паспорта РФ и Украины. Фото: Google

Оккупанты придумывают разные способы, чтобы ускорить паспортизацию на захваченных ими территориях. Так, жителям временно оккупированных территорий Украины не хотят оказывать медицинскую помощь, если у них нет российского документа.

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

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В Центре национального сопротивления сообщают, что с 1 сентября в больницах ТОТ Запорожья не обслуживают украинцев, если у них нет паспорта РФ и российского медстрахования.

Таким образом, россияне продолжают систематическое давление на жителей временно оккупированных территорий.

"Также школы передали в так называемые отделы миграции списки учеников, не имеющих паспортов России. Теперь у учеников есть 10 дней, чтобы "исправить ситуацию" и только тогда они будут допущены к занятиям", — отмечают в Центре.

Напомним, в нескольких населенных пунктах на временно оккупированной территории враг не позволяет старшеклассникам приходить в школу, пока те не получат паспорт РФ.