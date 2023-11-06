Без їжі та тепла — як ворог знущається з жителів окупованого Сєвєродонецька

Російські окупанти в Сєвєродонецьку. Фото: Reuters

Очільник Сєвєродонецької РВА Роман Власенко заявив, що Росія не здатна підготувати тимчасово окупований Сєвєродонецьк Луганської області до опалювального сезону. Також за його словами, зменшується й постачання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Про це Роман Власенко розповів в ефірі Eспресо.

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"На сьогодні є певні тенденції до зменшення обсягу гуманітарної допомоги безпосередньо від (російських. — Ред.) політичних сил і "волонтерських" організацій. За інформацією від місцевих, обсяги продуктів та інших наборів постійно зменшуються", — заявив Власенко.

Він зазначив, якщо пенсіонери захищені, то молодим людям без роботи, без соціальної допомоги та без російських паспортів буде дуже складно. Крім того, оскільки практично немає їжі та роботи, люди намагаються виїхати з міста на зиму.

Очільник РВА наголосив, що ворог планував підготувати Сєвєродонецьк до опалювального сезону ще до початку жовтня, однак терміни постійно переносять. Тому на початок опалювального сезону в місті розраховувати не слід. А обіцяних окупантами обігрівачів вистачить всього лиш на 700-900 помешкань.

Власенко додав, що в Сєвєродонецьку проживає приблизно 30 тисяч осіб, зокрема гастарбайтери й російські військові. Це означає, що обігріти всі квартири не вистачить потужності.

Нагадаємо, що в Сєвєродонецьку росіяни примусово позбавляють власності українців на нерухоме майно. Для цього вони вдаються до певних махінацій.