У Сєвєродонецьку росіяни відбирають квартири у місцевих мешканців

Російський окупант на ТОТ. Фото: росЗМІ

У Сєвєродонецьку росіяни примусово позбавляють власності українців на нерухоме майно. Для цього на стовпах розклеюють оголошення про необхідність підтвердження власності у конкретний термін.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

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"Окупаційна адміністрація міста розповсюдила оголошення, вимагаючи від власників торговельних об’єктів та об’єктів нерухомості, розташованих на території громади, підтвердити наявність документів, за якими це майно їм належить", — написав він.

За словами голови ОВА, оголошення просто розклеєні на стовпах, якщо не звернувся до певного терміну — на ранок лишаєшся майна.

"До того ж у місті вже багато місяців відключений мобільний зв'язок та інтернет. Справжня радянщина. Тільки світло та телебачення є не у всіх. Дізнатися про щось більш-менш оперативно вкрай важко", — зазначив Лисогор.

Також він згадав сєвєродончан в окупації, які до останнього сподівалися на відбудову систему опалення, але напередодні холодів виїхали якомога далі.

Скриншот допису Лисогора

Нагадаємо, що у так званій "ЛНР" росіяни вербують до своєї армії ув'язнених. До того ж у тимчасово окупованій частині Луганської області зріс рівень злочинності.