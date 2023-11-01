Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2022 arrow У Сєвєродонецьку росіяни відбирають квартири у місцевих мешканців arrow

У Сєвєродонецьку росіяни відбирають квартири у місцевих мешканців

1 листопада 2023 09:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Сєвєродонецьку росіяни відбирають квартири у місцевих мешканців
Російський окупант на ТОТ. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Сєвєродонецьку росіяни примусово позбавляють власності українців на нерухоме майно. Для цього на стовпах розклеюють оголошення про необхідність підтвердження власності у конкретний термін.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Читайте також:

Відбирають нерухомість в українців

"Окупаційна адміністрація міста розповсюдила оголошення, вимагаючи від власників торговельних об’єктів та об’єктів нерухомості, розташованих на території громади, підтвердити наявність документів, за якими це майно їм належить", — написав він.

За словами голови ОВА, оголошення просто розклеєні на стовпах, якщо не звернувся до певного терміну — на ранок лишаєшся майна.

"До того ж у місті вже багато місяців відключений мобільний зв'язок та інтернет. Справжня радянщина. Тільки світло та телебачення є не у всіх. Дізнатися про щось більш-менш оперативно вкрай важко", — зазначив Лисогор.

Також він згадав сєвєродончан в окупації, які до останнього сподівалися на відбудову систему опалення, але напередодні холодів виїхали якомога далі.

скриншот
Скриншот допису Лисогора

Нагадаємо, що у так званій "ЛНР" росіяни вербують до своєї армії ув'язнених. До того ж у тимчасово окупованій частині Луганської області зріс рівень злочинності.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Новина з відео

07:15 Шикарний пиріг за бабусиними рецептом, який смачніший за торт

Актуальне по темі