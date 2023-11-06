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Без еды и тепла — как враг издевается над жителями оккупированного Северодонецка

6 ноября 2023 03:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Без еды и тепла — как враг издевается над жителями оккупированного Северодонецка
Российские оккупанты в Северодонецке. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Северодонецкой РВА Роман Власенко заявил, что Россия не способна подготовить временно оккупированный Северодонецк Луганской области к отопительному сезону. Также, по его словам, уменьшается и поставка гуманитарной помощи местным жителям.

Об этом Роман Власенко рассказал в эфире "Эспрессо".

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"На сегодняшний день есть определенные тенденции к уменьшению объема гуманитарной помощи непосредственно от (российских. — Ред.) политических сил и "волонтерских" организаций. По информации от местных, объемы продуктов и других наборов постоянно уменьшаются", — заявил Власенко.

Он отметил, что если пенсионеры защищены, то молодым людям без работы, без социальной помощи и без российских паспортов будет очень сложно. Кроме того, поскольку практически нет пищи и работы, люди пытаются уехать из города на зиму.

Глава РВА подчеркнул, что враг планировал подготовить Северодонецк к отопительному сезону еще до начала октября, однако сроки постоянно переносят. Поэтому до начала отопительного сезона в городе рассчитывать не следует. А обещанных оккупантами обогревателей хватит всего на 700-900 квартир.

Власенко добавил, что в Северодонецке проживает около 30 тысяч человек, в том числе гастарбайтеры и российские военные. Это значит, что обогреть все квартиры не хватит мощности.

Напомним, что в Северодонецке россияне принудительно лишают собственности украинцев на недвижимое имущество. Для этого они прибегают к определенным махинациям.

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