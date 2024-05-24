Безліч знищених окупантів — "АТЕШ" заявили про ураження вузла зв'язку ворога в Алушті

Сильний вибух у Криму. Ілюстративне фото: скриншот

Вдалося уразити вузол зв'язку російських загарбників в Алушті, що в тимчасово окупованому Криму, в ніч проти п'ятниці, 24 травня. За словами бійців, ця частина є дуже важливим пунктом зв'язку та управління ворога на півострові.

Про це повідомляють партизани руху "АТЕШ" у Telegram.

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Ураження російського вузла зв'язку в Криму

Партизани розповіли, що під удар потрапила військова частина № 28735, яка "є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму".

"АТЕШ" уточнили, що раніше це була українська військова частина, яку опісля окупації привласнили росіяни.

"Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень обладнанню та безліч знищених окупантів. Ймовірно також вдалося знищити пункт управління цього центру. Очікуємо офіційного підтвердження від СОУ", — зазначили бійці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "АТЕШ"

Удари ЗСУ по окупованому Криму

Нагадаємо, що українські бійці завдають уражень російському флоту у Чорному морі. На думку британських розвідників, потоплення корабля "Циклон" може свідчити про те, що наразі залишатись у Криму для окупантів небезпечно.

Крім того, неодноразово під "гарячу руку" Сил оборони потрапляє аеродром Бельбек під Севастополем. Як Україна атакувала росіян на аеродромі — в матеріалі Новини.LIVE.

Додамо, що за словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, велика частка людей, зокрема кримських татар та етнічних українців, на території Криму чекають на звільнення півострова.