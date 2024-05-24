Множество уничтоженных оккупантов — "АТЕШ" заявили о поражении узла связи врага в Алуште

Сильный взрыв в Крыму Иллюстративное фото: скриншот

Удалось поразить узел связи российских захватчиков в Алуште, что во временно оккупированном Крыму, в ночь на пятницу, 24 мая. По словам бойцов, эта часть является важным пунктом связи и управления врага на полуострове.

Об этом сообщают партизаны движения "АТЕШ" в Telegram.

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Партизаны рассказали, что под удар попала военная часть № 28735, "являющаяся важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму".

"АТЕШ" уточнили, что раньше это была украинская военная часть, которую после оккупации присвоили россияне.

"Похоже, что были нанесены значительные повреждения оборудованию и множество уничтоженных оккупантов. Вероятно также удалось уничтожить пункт управления этого центра. Ожидаем официального подтверждения от СОУ", — отметили бойцы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "АТЕШ"

Удары ВСУ по оккупированному Крыму

Напомним, что украинские бойцы наносят удары российскому флоту в Черном море. По мнению британских разведчиков, потопление корабля "Циклон" может свидетельствовать о том, что оставаться в Крыму для оккупантов опасно.

Кроме того, неоднократно под "горячую руку" сил обороны попадает аэродром Бельбек под Севастополем. Как Украина атаковала россиян на аэродроме — в материале Новини.LIVE.

Добавим, что по словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, большая доля людей, в частности крымских татар и этнических украинцев, на территории Крыма ждут освобождения полуострова.