Ракетні атаки ЗСУ на Крим, аеродром Бельбек

Уражений в Криму ЗРК С-400. Фото: соцмережі

Сили оборони України протягом двох років повномасштабної війни регулярно завдають ударів по об’єктах російських окупантів на території Кримського півострова. Одним із таких об’єктів є аеродром Бельбек під Севастополем. Як він перейшов під контроль Російської Федерації та яких збитків зазнали росіяни після ракетних ударів ЗСУ — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

2014 рік, зелені чоловічки

Через кілька днів після початку російської окупації Криму під удар "зелених чоловічків" — військових без жодних знаків розпізнавання на формі – потрапив один із ключових об’єктів в районі Севастополя, аеродром Бельбек.

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Захоплення Бельбеку росіянами — як згодом стало відомо, бійцями спецпідрозділів Головного розвідувального управління ЗС РФ — розпочалося у ніч на 28 лютого 2014 року. А уже 29-го числа російські війська захопили аеропорт.

Українські війська тримали оборону у будівлях військової частини при аеродрому аж до 22 березня, коли внаслідок штурму росіяни захопили усю територію Бельбека. Українські військовослужбовці евакуювалися на материк, а на території аеродрома залишилося 12 літаків ПС ЗСУ — 7 МіГ-29, 2 МіГ-29УБ й 3 L-39M1. Усі вони перебували у аварійному стані, тож росіяни не змогли їх використовувати за призначенням.

2022 рік, дрони і незрозумілий вибух

Після початку повномасштабної війни аеродром Бельбек став одним із ключових об’єктів окупаційного контингенту, який підтримував російські підрозділи на південному фронті. Тож рано чи пізно він мав стати об’єктом повітряних атак ЗСУ.

Перша атака на Крим відбулася 31 липня 2022 року, коли українські безпілотники атакували штаб Чорноморського флоту РФ. А 21 серпня того ж року дрони уперше прилетіли в район Бельбека. Втім, згодом Сили оборони України почали отримувати від західних партнерів далекобійні ракети – тож удари по севастопольському аеродрому почали завдаватися саме цією, значно ефективнішою зброєю.

Тим часом, 1 жовтня 2022-го стався інцидент, до якого Україна не мала відношення. Під час злету винищувач МіГ-31 вибухнув, внаслідок чого загинув один член екіпажу — пілот, який не встиг катапультуватися. Важливо, що росіяни втратили ту модифікацію, яка була обладнана для запуску гіперзвукової аеробалістичної ракети "Кинджал".

2024, успіх українських ракет

З початку 2024 року Сили оборони України почали атакувати скупчення російських окупантів та російську авіаційну техніку на аеродромі Бельбек уже далекобійними ракетами. Так, 31 січня удар був завданий британською крилатою ракетою Storm Shadow. Тоді українці уразили командний пункт Бельбека та щонайменше 3 літаки, загинуло понад 10 військовослужбовців російської армії.

Навесні ж, у ніч на 15 та 16 травня, українські війська завдали двох успішних ракетних ударів — імовірно, ракетами ATACMS — по об’єктах на території аеродрому. За попередніми даними, згідно зі свіжими супутниковими знімками, було уражено чи знищено відразу чотири російські літаки — два МіГ-31, один Су-27 (повністю виведені з ладу), один МіГ-29 (пошкоджений).

Крім того, відомо про ураження складу паливно-мастильних матеріалів та зенітно-ракетного комплексу С-400. Також були ліквідовані чи поранені кілька десятків російських військових. Причому, попри заяви окупаційної влади в Криму, усі ракети досягли цілі — що означає повний вогневий контроль українських військ над цим військовим об’єктом, який є одним із ключових для забезпечення функціонування, зокрема, Кримського мосту.