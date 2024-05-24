Безугла різко розкритикувала готовність Генштабу до оборони Харківщини

Народна депутатка України Мар'яна Безугла. Фото: Facebook

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що Генеральний штаб Збройних сил України не вжив належних заходів, щоб прикрити Харківщину фортифікаційними спорудами. Вона переконана, що опір росіянам чинила лише територіальна оборона без бойового досвіду.

Свої думки Безугла оприлюднила на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 24 травня.

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Фортифікації не були готові

"Давайте прямо. Я зараз бачу, як вища військова машина карає всіх, хто про це говорить, але правда, ось вона: Ні Головнокомандувач ЗС України Залужний, ні Сирський не підготували укріплень на Харківщині", — заявила Безугла.

Вона також наголосила, що на кордоні укріплень створено не було, а те, що було побудовано в тилу військовою адміністрацією, створювалося за наданими ГШ ЗСУ радянськими методичними посібниками часів Другої світової війни.

"Росіяни, заходьте! Тут у нас тільки тероборона без бойового досвіду. І мінування мінімальне, аби ніжки свої не пошкодили", — заявила Безугла.

Також нардепка нагадала, що ще під керівництвом Залужного Сирський відповідав за Харківщину як командувач ОСУВ "Хортиця" з літа 2022 року.

"Парадокс: він звільняв Харківщину, і це була дуже успішна операція, авторський проєкт, але після звільнення не подбав про укріплення кордону та сталість оборони", — підкреслила Безугла.

Вона наголосила, що для уникнення подібних помилок у майбутньому, необхідно залучати молодь до організації оборони країни.

Раніше ми повідомляли, що військовий експерт Іван Ступак висловив свою думку щодо коментарів народної депутатки Мар'яни Безуглої, яка критично оцінила керівництво фронту. Ступак зазначив, що критикувати військових на передовій можуть лише ті, хто сам безпосередньо причетний до бойових дій.

Безугла назвала деяких генералів злочинцями. Вона також звинуватила їх у російському наступі на Харківську область та провалі оборони на Покровському напрямку.