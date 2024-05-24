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Безуглая резко раскритиковала готовность Генштаба к обороне Харьковщины

24 мая 2024 16:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Безуглая резко раскритиковала готовность Генштаба к обороне Харьковщины
Народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Фото: Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Народный депутат Марианна Безугла заявила, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не принял надлежащих мер, чтобы прикрыть Харьковщину фортификационными сооружениями. Она убеждена, что сопротивление россиянам оказала только территориальная оборона без боевого опыта.

Свои мнения Безуглая обнародовала на своей странице в Facebook в пятницу, 24 мая.

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Фортификации не были готовы

"Давайте прямо. Я сейчас вижу, как высшая военная машина наказывает всех, кто об этом говорит, но правда вот она: Ни Главнокомандующий ВС Украины Залужный, ни Сырский не подготовили укреплений на Харьковщине", — заявила Безуглая.

Она также подчеркнула, что на границе укреплений создано не было, а то, что было построено в тылу военной администрацией, создавалось по предоставленным ГШ ВСУ советским методическим пособиям времен Второй мировой войны.

"Россияне, заходите! Здесь у нас только терроборона без боевого опыта. И минирование минимальное, чтобы ножки свои не повредили", — заявила Безуглая.

Также нардеп напомнила, что еще под руководством Залужного Сырский отвечал за Харьковщину как командующий ОСУВ "Хортица" с лета 2022 года.

"Парадокс: он увольнял Харьковщину, и это была очень успешная операция, авторский проект, но после увольнения не позаботился об укреплении границы и постоянстве обороны", — подчеркнула Безуглая.

Она подчеркнула, что во избежание подобных ошибок в будущем необходимо привлекать молодежь к организации обороны страны.

Ранее мы сообщали, что военный эксперт Иван Ступак высказал свое мнение по поводу комментариев народного депутата Марьяны Безуглой, которая критически оценила руководство фронта. Ступак отметил, что критиковать военных на передовой могут только те, кто сам непосредственно причастен к боевым действиям.

Безуглая назвала некоторых генералов преступниками. Она обвинила их в российском наступлении на Харьковскую область и провале обороны на Покровском направлении.

война
Марьяна Безуглая
Украина
Валерий Залужный
Харьковская область
оккупанты
Александр Сырский

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