Бєлгород новини 23 травня: чому Росія не зачистила регіон

Бійці РДК біля Козинки. Фото: Russian Volunteer Corps/REUTERS

Бійці та громадяни РФ Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" більше доби перебувають на території Бєлгородської області. У понеділок, 22 травня, вони прорвали прикордонну лінію поміж Україною та Росією і змогли зачистити найближчі населені пункти. Мета російських добровольців — звільнити прикордонні до зони військових дій райони Курська, Брянська та Бєлгорода.

Що відбувається в регіоні — читайте у Новини.LIVE.

Читайте також:

Події на Бєлгородщині стали потрясінням для Росії

Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що "зачистка території" від наслідків операції бійців "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" триває досі. Тобто вже другу добу поспіль. Він також закликав місцевих жителів, які евакуювалися зі своїх будинків, назад додому поки що не повертатися.

Легіон "Свобода Росії". Фото: Telegram/Легіон "Свобода Росії"

Аналітики із Американського Інституту вивчення війни (ISW) в своєму щоденному аналізі за 23 травня назвали події у Бєлгородській області інформаційним потрясінням для Росії. За їхніми словами, російський інформаційний простір відреагував на події 22 травня у Бєлгородській області панікою, фракційністю та неузгодженістю, які він зазвичай демонструє, коли відчуває значні інформаційні потрясіння.

Деякі військові блогери-пропагандисти назвали учасників російських легіонів зрадниками Росії, звинувативши у роботі на ГУР. Інші припустили, що така атака є цілеспрямованою інформаційною операцією. Її мета — відвернути увагу від начебто захопленого Бахмута і посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні можливого українського контрнаступу.

Боєць РДК на пункті пропуску в Козинці. Фото: Russian Volunteer Corps/REUTERS

Колишній російський офіцер та ультранаціоналіст Ігор Гіркін зауважив, що він давно попереджав, що такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної стратегії.

"Ми глибоко занепокоєні цією атакою"

Версія американських аналітиків про інформаційне потрясіння в дечому відображає останні коментарі речника російського президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова. Він не став прикриватися звичними за останні 14 місяців словами "ми все контролюємо, операція йде за планом", а визнав, що атака у Бєлгородській області викликає глибоке занепокоєння.

Дмитро Песков. Фото: росЗМІ

"Це зайвий раз підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни. Це вимагає від нас великих зусиль, щоб у майбутньому не допускати таких проникнень", — сказав Пєсков.

А за даними джерел в українській розвідці, Росія все ж таки перекидає частину військ з фронту в Бєлгородську область. Про це виданню РБК Україна розповіло джерело в українській розвідці. Йдеться про деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України.

"Ухвалюється рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області", — повідомило джерело в ГУР.

"Україна лише спостерігає за ситуацією на Бєлгородщині"

Українська влада повністю заперечує свою причетність до подій на Бєлгородщині. На своїй сторінці у Twitter радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк написав, що Україна не має до цього "безпосереднього стосунку", а лише спостерігає за ними та вивчає ситуацію.

"Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії", — уточнив Подоляк.

Михайло Подоляк. Фото: УНІАН

При цьому керівник ГУР Кирило Буданов закликав росіян здаватися в полон, бо "далі буде лише гірше". Про це він заявив у рамках проєкту "Хочу жити".

Інцидент у Бєлгородській області стане не буде останнім випадком повстання в межах російських кордонів. Переломний момент настав, у розмові з Times Radio сказав радник міністра оборони України Юрій Сак. Його цитує The Guardian.

"Чому це відбувається саме зараз? Тому що українські Збройні сили показали, що Росія — це паперовий тигр. Ми показали, що Росію можна і потрібно бити на полі бою. І ми впевнені, що це підбадьорило російських партизанів і тих російських громадян, які сподіваються щось змінити і не хочуть бути частиною цього злочину агресії", — сказав Сак.

Що про операцію на Бєлгородщині кажуть у РДК та легіоні "Свобода Росії?

В ефірі інформаційного телемарафону представник легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" уточнив, що військова операція легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу", є першим етапом щодо демілітаризації прикордонних областей РФ.

Легіон "Свобода Росії". Фото: Facebook/Ілля Пономарьов

Наразі дана операція розпочата в Грайворонському районі Бєлгородської області. За словами Цезаря, демілітаризація прикордонних з Україною областей тільки починається та буде доведена до повного логічного завершення.

Сама операція, за його словами, має великий вплив на російське суспільство. Воно має зрозуміти, що ця війна не дасть їм ніяких девідендів.

"Після закінчення війни в прикордонних областях Росії не буде ніякої загрози для України. З часом на території Росії виникатимуть осередки збройного опору, ми зможемо поставити в свої ряди безліч росіян, які готові поборотися з путінським режимом. В результаті збройного протистояння ми зламаємо цю систему. Ми можемо проводити досить масштабні операції, він буде постійно збільшуватися", — запевнив "Цезар".

Росія не здатна себе захистити

Український військовий оглядач Дмитро Снєгирьов у коментарі Новини.LIVE відзначив, що події у Бєлгородській області наочно показали: Росія не здатна та неспроможна захистити власні кордони. Про це свідчить легкий прорив кордону на Харківщині в бік Росії кількома десятками бійців російських військових легіонів.

"Замість захисту своєї держави армія РФ воює на чужій території та випускає величезну кількість ракет і дронів по мирних містах України", — додав Снєгирьов.

До речі, речник Путіна Пєсков так і не зміг дати відповідь на питання, чому "зачистка" лише кількох сіл на Бєлгородщині триває більше доби. Це запитання він переадресував до правоохоронних органів, ФСБ та Міноборони. Останні відзвітували, що всі збройні формування на території Бєлгородщини зачищені.

Правда, представники Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" це категорично заперечують. За останніми даними, вони контролюють лінію в 40 км.