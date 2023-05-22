Що відбувається у Бєлгородській області: останні новини 22 травня

Бійці легіону "Свобода Росії". Фото: Легион "Свобода России"/Facebook

Події у Бєлгородській області є інформаційною та військовою операція громадян Росії проти громадян Росії. Рух спротиву перейшов до фази активних дій, а відтак процеси, що відбуваються на території РФ, не задовольняють певну частину її населення. Вона готова виступити проти існуючого режиму навіть у такий радикальний спосіб, як взяти в руки зброю.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Що відбувається у Бєлгородській області

Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

"Ромаха" — доброволець Легіону "Свобода Росії". Фото: Легион "Свобода России"/Facebook

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".

Він також записав відеозвернення із закликом до росіян боротися за вільну від Путіна Росію.

Пізніше у легіоні "Свобода Росії" повідомили про своє заходження до Бєлгородської області та "звільнення" першого села — Козинки.

"Росія неспроможна захистити власні кордони"

За словами Снєгирьова, українці можуть лише вітати подібні процеси, адже не виключено, що проти режиму Путіна можуть початися можливі протести.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"На території РФ воюють громадяни РФ, які входять та беруть участь у військових структурах. І на цьому варто зробити наголос, бо проти режиму на території РФ воюють саме росіяни, а не українці. Дана військова операція ще раз засвідчила повну неспроможність російської сторони щодо захисту власних кордонів. Незважаючи на те, що Бєлгородщина витратила на влаштування захисних споруд 130 млн дол", — запевнив Снєгирьов.

В той же час, за його словами, у разі неспроможності захистити свої кордони, Росія випускає ракети по мирних містах України. Як от по Харківщині та Харкову по обіді понеділка, 22 травня.

Що про ситуацію на Бєлгородщині кажуть в Офісі Президента

Україна не має "безпосереднього стосунку" до подій в Бєлгородській області Росії, а лише спостерігає за ними та вивчає ситуацію, — написав на своїй сторінці у Twitter радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк. Фото: УП

"Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії", — уточнив Подоляк.

Російські пропагандисти, включно із керівником "вагнерівців" Євгеном Пригожиним, вважають, буцімто удари по Бєлгородській області є початком українського контрнаступу.

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які 22 травня відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням "смуги безпеки" для захисту українців.

За його словами, операцію проводять виключно громадяни Росії.

Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков заявив, що від сьогодні в регіоні запровадили режим "контртерористичної операції". У людей перевірятимуть документи, а в регіоні призупинять роботу небезпечних виробництв і організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини.