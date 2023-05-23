Белгород новости 23 мая: почему Россия не зачистила регион

Бойцы РДК возле Козинки. Фото: Russian Volunteer Corps/REUTERS

Бойцы и граждане РФ Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" больше суток находятся на территории Белгородской области. В понедельник, 22 мая, они прорвали пограничную линию между Украиной и Россией и смогли зачистить ближайшие населенные пункты. Цель российских добровольцев — освободить пограничные зоны военных действий районы Курска, Брянска и Белгорода.

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События на Белгородщине стали потрясением для России

Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков заявил, что "зачистка территории" от последствий операции бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжается по сей день. То есть уже вторые сутки подряд. Он также призвал местных жителей, которые эвакуировались из своих домов, домой пока не возвращаться.

Легион "Свобода России". Фото: Telegram/Легион "Свобода России"

Аналитики из Американского Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном анализе за 23 мая назвали события в Белгородской области информационным потрясением для России. По их словам, российское информационное пространство отреагировало на события 22 мая в Белгородской области паникой, фракционностью и несогласованностью, которые он обычно демонстрирует, когда испытывает значительные информационные потрясения.

Некоторые военные блогеры-пропагандисты назвали участников российских легионов предателями России, обвинив в работе на ГУР. Другие предположили, что данная атака представляет собой целенаправленную информационную операцию. Ее цель — отвлечь внимание от якобы захваченного Бахмута и посеять панику в российском информационном пространстве накануне возможного украинского контрнаступления.

Боец РДК в пункте пропуска в Козинке. Фото: Russian Volunteer Corps/REUTERS

Бывший российский офицер и ультранационалист Игорь Гиркин отметил, что давно предупреждал, что такие трансграничные рейды могут быть частью более широкой украинской контрнаступательной стратегии.

"Мы глубоко обеспокоены этой атакой"

Версия американских аналитиков об информационном потрясении кое в чем отражает последние комментарии спикера российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Он не стал прикрыться привычными за последние 14 месяцев словами "мы все контролируем, операция идет по плану", а признал, что атака в Белгородской области вызывает глубокую обеспокоенность.

Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

"Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий, чтобы в будущем не допускать таких проникновений", — сказал Песков.

А по данным источников в украинской разведке, Россия все же перекинет часть войск с фронта в Белгородскую область. Об этом изданию РБК Украина рассказал источник в украинской разведке. Речь идет о некоторых боеспособных подразделениях, которые воюют на территории Украины.

"Принимается решение о возможном перемещении подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии (постоянный пункт дислокации Валуйки, Белгородская область) из района боевых действий (Макеевка, Площанка Луганской области) в Белгородскую область", — сообщил источник в ГУР.

"Украина только наблюдает за ситуацией на Белгородщине"

Украинские власти полностью отрицают свою причастность к событиям на Белгородщине. На своей странице в Twitter советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк написал, что Украина не имеет к этому "непосредственному отношению", а только наблюдает за ними и изучает ситуацию.

"Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военноторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", — уточнил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: УНИАН

При этом руководитель ГУР Кирилл Буданов призвал россиян сдаваться в плен, потому что "далее будет только хуже". Об этом он заявил в рамках проекта "Хочу жить".

Инцидент в Белгородской области не будет последним случаем восстания в пределах российских границ, в разговоре с Times Radio сказал советник министра обороны Украины Юрий Сак. Его цитирует издание Тhe Guardian.

"Переломный момент наступил. Почему это происходит именно сейчас? Потому что украинские Вооруженные силы показали, что Россия — это бумажный тигр. Мы показали, что Россию можно и нужно бить на поле боя. И мы уверены, что это ободрило российских партизан и тех российских граждан, которые надеются что-то изменить и не хотят быть частью этого преступления агрессии", — сказал Сак.

Что об операции в Белгородской области говорят в РДК и легионе "Свобода России?"

В эфире информационного телемарафона представитель легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" уточнил, что военная операция легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" является первым этапом по демилитаризации приграничных областей РФ.

Легион "Свобода России". Фото: ФБ Илья Пономарев

В настоящее время данная операция начата в Грайворонском районе Белгородской области. По словам Цезаря, демилитаризация приграничных с Украиной областей только начинается и будет доведена до полного логического завершения.

Сама операция, по его словам, оказывает большое влияние на российское общество. Они должны понять, что данная война не даст им никаких дивидендов.

"По окончанию войны в приграничных областях России не будет никакой угрозы для Украины. Со временем на территории России будут возникать очаги вооруженного сопротивления, мы сможем поставить в свои ряды множество россиян, которые готовы сразиться с путинским режимом. В результате вооруженного противостояния мы сломаем эту систему. Мы можем проводить достаточно масштабные операции, он будет постоянно увеличиваться", — заверил Цезарь.

Россия не способна себя защитить

Украинский военный обозреватель Дмитрий Снегирев в комментарии Новини.LIVE отметил, что события в Белгородской области наглядно показали: Россия не способна и не может защитить собственные границы. Об этом свидетельствует легкий прорыв границы в Харьковской области в сторону России несколькими десятками бойцов российских военных легионов.

"Вместо защиты своего государства армия РФ воюет на чужой территории и выпускает огромное количество ракет и дронов по мирным городам Украины", — добавил Снегирев.

Кстати, спикер Путина Песков так и не смог дать ответ на вопрос, почему "зачистка" лишь нескольких сел на Белгородщине длится больше суток. Этот вопрос он переадресовал в правоохранительные органы, ФСБ и Минобороны.

Последние отчитались, что все вооруженные формирования на территории Белгородщины зачищены.

Правда, представители Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" это категорически отрицают.

По последним данным, они контролируют линию в 40 км.