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Бій за Бахмут: на скільки вдалося відігнати ворога

13 травня 2023 01:48
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бій за Бахмут: на скільки вдалося відігнати ворога
Українські військові готові виконувати бойові завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На Бахмутському напрямку українські бійці виснажують російських окупантів. Їм вже вдалося відкинули ворога на відстань від 250 м до 1,5 кілометра.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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"Можна сказати, що наша оборонна операція продовжує бути успішною і досягає однієї головних своїх цілей — це сточування бойових можливостей РФ. Крім бойових втрат, у російських військових падає морально-психологічний стан, з'являються елементи паніки", — розповів він.

Також Череватий повідомив про ознаки виснаження військових РФ під Бахмутом.

"Першим маркером цього виснаження є майже щоденні істеричні заяви Пригожина. Бахмут залишається епіцентром бойових дій. За цю добу відбулося 40 бойових зіткнень там. У результаті яких 199 окупантів було знищено, 244 дістали поранення, 15 потрапили в полон", — повідомив речник.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив відверте зізнання, що один раз йому довелося плакати під час війни. Каже, просто не міг стримати сліз. Адже попри те, що він військовий, він залишається звичайною людиною.

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