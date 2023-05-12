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Ворог виснажений: Череватий про ситуацію в Бахмуті

12 травня 2023 17:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ворог виснажений: Череватий про ситуацію в Бахмуті
Представник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий. Фото: Facebook/Serhii Cherevatyi
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямі успішно проводиться оборонна операція. У ході останньої доби було зафіксовано 40 зіткнень, результатом яких стали втрати для російських окупантів: 190 знищених, 244 поранених та 15 полонених.

Про це Череватий заявив в ефірі телемарафону.

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За словами Череватого, були знищені три танки, бойова машина піхоти, три гаубиці "Мста-Б" і п'ять складів з боєприпасами. Таким чином, оборонна операція просувається успішно, ворог виснажений і зазнає значних втрат.

"Жодної з поставлених "Вагнером" цілей не було досягнуто, а Бахмут залишається недосяжним", — сказав він.

Череватий зазначив, що попри те, що ослаблені та виснажені боями загони терористично-кримінального угруповання "Вагнер" іноді замінюються регулярними військами Росії, включаючи мотострілкові та повітряно-десантні підрозділи, ці нові сили також складаються переважно з мобілізованих солдатів з низькою мотивацією. Успіхи сил оборони України не надають їм впевненості та додаткової мотивації.

"Завдяки успішним бойовим діям за різними напрямками, противник був розгромлений і відсторонений на відстань від 250 метрів до 1,5 кілометра. Бахмут залишається в нашому захисті, і наші захисники продовжують завдавати поразки ворогові і, в деяких випадках, переслідують його", підсумував Череватий.

Нагадаємо, що сили оборони України відбили у російських окупантів територію на південь від села Іванівське на Бахмутському напрямку. Росіяни зазнали значних втрат і відступили.

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