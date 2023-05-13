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Бои за Бахмут: на сколько удалось отогнать врага

13 мая 2023 01:48
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бои за Бахмут: на сколько удалось отогнать врага
Украинские военные готовы выполнять боевые задания. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На Бахмутском направлении украинские бойцы истощают российских оккупантов. Им уже удалось отогнать врага на расстояние от 250 м до 1,5 километра.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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"Можно сказать, что наша оборонная операция продолжает быть успешной и достигает одной главной своей цели — это стачивание боевых возможностей РФ. Кроме боевых потерь, у российских военных падает морально-психологическое состояние, появляются элементы паники", — рассказал он.

Также Череватый сообщил о признаках истощения военных РФ под Бахмутом.

"Первым маркером этого истощения являются почти ежедневные истерические заявления Пригожина. Бахмут остается эпицентром боевых действий. За эти сутки произошло 40 боевых столкновений там. В результате которых 199 оккупантов были уничтожены, 244 получили ранения, 15 попали в плен", — сообщил он.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал откровенное признание, что однажды ему пришлось плакать во время войны. Говорит, просто не мог сдержать слез. Ведь, несмотря на то, что он военный, он остается обычным человеком.

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