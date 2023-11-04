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Бійці 22 ОМБр ліквідували ворожу техніку — у командуванні військ показали ефектне відео

4 листопада 2023 16:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Бійці 22 ОМБр ліквідували ворожу техніку — у командуванні військ показали ефектне відео
Пошук ворожої техніки. Фото: скриншот з відео телеграм-каналу Командувача Сухопутних військ ЗСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Генерал-полковник Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав у мережі ефектне відео роботи окремої механізованої бригади. Бійці 22 ОМБр знищили російську техніку.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Олександр Сирський.

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Знищення ворожої техніки

Олександр Сирський показав результати роботи 22 окремої механізованої бригади. На відео видно, як військові ЗСУ ліквідують одну за одною російську бронетехніку. Сирський подякував українським воїнам та відзначив їхню роботу.

"Очі" виявили — арта знищила! Дякую за роботу, воїни 🇺🇦", — написав Командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, МВС України опублікувало унікальні кадри виконання завдань розвідувального загону бригади прикордонників. ЗСУ вдалося знищити російський танк та бронетранспортер.

Також ми писали раніше, що Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук поділився відео збиття двох ворожих ракет. Було знешкоджено керовані авіаційні ракети.

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