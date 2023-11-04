Бойцы 22 ОМБр ликвидировали вражескую технику — в командовании войск показали эффектное видео

Поиск вражеской техники. Фото: скриншот с видео телеграмм-канала Командующего Сухопутными войсками ВСУ

Генерал-полковник Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал в сети эффектное видео работы отдельной механизированной бригады. Бойцы 22 ОМБр уничтожили российскую технику.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале Александр Сырский.

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Александр Сырский показал результаты работы 22-й отдельной механизированной бригады. На видео видно, как военные ВСУ ликвидируют одну за другой российскую бронетехнику. Сырский поблагодарил украинских воинов и отметил их работу.

"Глаза" обнаружили — арта уничтожила! Спасибо за работу, воины 🇺🇦", — написал Командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Напомним, МВД Украины опубликовало уникальные кадры выполнения задач разведывательного отряда бригады пограничников. ВСУ удалось уничтожить российский танк и бронетранспортер.

Также мы писали ранее, что Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поделился видео сбивания двух вражеских ракет. Были обезврежены управляемые авиационные ракеты.