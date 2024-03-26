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Бійці 28-ї бригади майстерно знищили укриття окупантів FPV-дроном — відео

26 березня 2024 09:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бійці 28-ї бригади майстерно знищили укриття окупантів FPV-дроном — відео
Вибух після влучання українського дрона. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України за допомогою FPV-дрона знищили укриття окупантів. Разом зі сховищем наші військові "відмінусували" ще й двох загарбників. 

Про це повідомив заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін у Telegram у вівторок, 26 березня. 

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Урядовець розповів, що Сили оборони використали фугасний FPV-дрон та повністю розгромили тимчасове укриття окупантів у занедбаному будинку під час боїв у районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області.

"Такі матері дрони у бійців аерогрупи Kurt & Company при 28-й ОМБр ЗСУ. Я спочатку подумав, що 152-й боєприпас відпрацював", — написав Мисягін. 

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині прикордонникам вдалося з міномета вразити один із захоплених окупантами екскаваторів, який використовувався для риття фортифікаційних споруд ворога.

Крім того, українські воїни Національної гвардії бригади "Буревій" завдали успішного удару по ворожій піхоті, яка їхала у бойовій машині.

ЗСУ
обстріли
військові
окупанти
дрони
війна в Україні

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