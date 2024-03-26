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Бойцы 28-й бригады мастерски уничтожили укрытие оккупантов FPV-дроном — видео

26 марта 2024 09:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бойцы 28-й бригады мастерски уничтожили укрытие оккупантов FPV-дроном — видео
Взрыв после попадания украинского дрона. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дрона уничтожили укрытие оккупантов. Вместе с убежищем наши военные "отминусовали" еще и двух захватчиков.

Об этом сообщил заместитель комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Юрий Мысягин в Telegram во вторник, 26 марта.

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Чиновник рассказал, что Силы обороны использовали фугасный FPV-дрон и полностью разгромили временное укрытие оккупантов в заброшенном доме, во время боев в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой области.

"Такие матерые дроны у бойцов аэрогруппы Kurt & Company при 28-й ОМБр ВСУ. Я сначала подумал, что 152-й боеприпас отработал", — написал Мысягин.

Напомним, недавно в Харьковской области пограничникам удалось из миномета поразить один из захваченных оккупантами экскаваторов, который использовался для рытья фортификационных сооружений врага.

Кроме того, украинские воины Национальной гвардии бригады "Буревій" нанесли успешный удар по вражеской пехоте, которая ехала в боевой машине.

ВСУ
обстрелы
военные
оккупанты
дроны
война в Украине

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