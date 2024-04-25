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Бійці розвідки батальйону Азов показали ефектні фото з тренувань

25 квітня 2024 08:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Бійці розвідки батальйону Азов показали ефектні фото з тренувань
Бійці 12-ї бригади "Азов" під час тренувань. Фото: "Азов"
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В "Азові" поділилися фотографіями з тренувань бійців загону розвідки спеціального призначення. Військові додали, що зброєю необхідно володіти на рівні рефлексів.

Про це пресслужба бригади повідомила у Telegram у середу, 24 квітня.

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Тренування бійців "Азов"

"Після виконаного завдання бійця завжди чекає відпочинок і тренування. Володіти зброєю необхідно на рівні рефлексів, а дії та рухи відточувати до автоматизму", — заявили у батальйоні "Азов".

Бійці 12-ї бригади "Азов" під час тренувань. Фото: Азов
Бійці 12-ї бригади "Азов" під час тренувань. Фото: "Азов"
Бійці 12-ї бригади "Азов" під час тренувань. Фото: "Азов"
Бійці 12-ї бригади "Азов" під час тренувань. Фото: "Азов"
Бійці 12-ї бригади "Азов" під час тренувань. Фото: "Азов"
Бійці 12-ї бригади "Азов" під час тренувань. Фото: "Азов"
Бійці 12-ї бригади "Азов" під час тренувань. Фото: "Азов"
Бійці 12-ї бригади "Азов" під час тренувань. Фото: "Азов"
Бійці 12-ї бригади "Азов" під час тренувань. Фото: "Азов"
Бійці 12-ї бригади "Азов" під час тренувань. Фото: "Азов"
Бійці 12-ї бригади "Азов" під час тренувань. Фото: "Азов"
Бійці 12-ї бригади "Азов" під час тренувань. Фото: "Азов"
Бійці 12-ї бригади "Азов" під час тренувань. Фото: "Азов"
Бійці 12-ї бригади "Азов" під час тренувань. Фото: "Азов"
Бійці 12-ї бригади "Азов" під час тренувань. Фото: "Азов"
Бійці 12-ї бригади "Азов" під час тренувань. Фото: "Азов"
Пост бригади "Азов". Фото: скриншот
Пост бригади "Азов". Фото: скриншот

Нагадаємо, в полку "Азов" спростували фейк про переслідування християн в Україні, який шириться в США.

Раніше в полку "Азов" показали роботу операторів FPV-дронів, які знищують російську піхоту. Бійці повідомили, що противник не полишає спроби прорвати оборону біля міста Кремінна.

зброя
Україна
військові
полк "Азов"
війна в Україні

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