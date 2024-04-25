Бійці розвідки батальйону Азов показали ефектні фото з тренувань
В "Азові" поділилися фотографіями з тренувань бійців загону розвідки спеціального призначення. Військові додали, що зброєю необхідно володіти на рівні рефлексів.
Про це пресслужба бригади повідомила у Telegram у середу, 24 квітня.
Тренування бійців "Азов"
"Після виконаного завдання бійця завжди чекає відпочинок і тренування. Володіти зброєю необхідно на рівні рефлексів, а дії та рухи відточувати до автоматизму", — заявили у батальйоні "Азов".
Нагадаємо, в полку "Азов" спростували фейк про переслідування християн в Україні, який шириться в США.
Раніше в полку "Азов" показали роботу операторів FPV-дронів, які знищують російську піхоту. Бійці повідомили, що противник не полишає спроби прорвати оборону біля міста Кремінна.
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