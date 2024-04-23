В Азов показали ефектні кадри знищення російської піхоти

Оператор FPV-дрона знищує окупантів. Фото: скриншот

В "Азов" показали роботу операторів FPV-дронів, які знищують російську піхоту. Бійці повідомили, що противник не полишає спроби прорвати оборону біля міста Кремінна.

Про це повідомила пресслужба полку "Азов" у Telegram у вівторок, 23 квітня.

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"Влучати в особовий склад — найскладніше. Але я сприймаю це як виклик", — зазначив оператор FPV-дронів з 12-ї бригади "Азов".

У відеоматеріалі представлено вражаючі моменти, коли дрони точно вражають ворожу піхоту в районі Тернів.

В "Азов" повідомили, що противник не припиняє штурмові дії Кремінському напрямку. Підрозділи РУБпАК 12-ї бригади "Азов" НГУ ефективно знешкоджують живу силу ворога, перешкоджаючи його просуванню.

Бійці "Азову" заявили, що навіть дерева та ландшафт не можуть захистити ворога від точних ударів азовських дронів, завдяки високому професіоналізму пілотів.

Нагадаємо, що в "Азов" показали, як FPV-дронами знищують ворожу техніку вночі.

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