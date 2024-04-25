Бойцы разведки батальона Азов показали эффектные фото с тренировок
В "Азове" поделились фотографиями с тренировок бойцов отряда разведки специального назначения. Военные добавили, что оружием необходимо владеть на уровне рефлексов.
Об этом пресс-служба бригады сообщила в Telegram в среду, 24 апреля.
Тренировки бойцов "Азов"
"После выполненной задачи бойца всегда ждет отдых и тренировки. Обладать оружием необходимо на уровне рефлексов, а действия и движения оттачивать до автоматизма", — заявили в батальоне "Азов".
Напомним, в полку "Азов" опровергли фейк о преследовании христиан в Украине, который ширится в США.
Ранее в полку "Азов" показали работу операторов FPV-дронов, уничтожающих российскую пехоту. Бойцы сообщили, что противник не оставляет попыток прорвать оборону у города Кременная.
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