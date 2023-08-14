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Бійці тероборони на Луганщині спопелили БМП росіян: відео удару дрона

14 серпня 2023 14:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бійці тероборони на Луганщині спопелили БМП росіян: відео удару дрона
Палаюча БМП росіян. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці Волинської бригади тероборони професійно атакували FPV-дронами бойову машину росіян. Окрім того, у ворога щонайменше два "трьохсотих".

Про це повідомила 100 Окрема Бригада Територіальної Оборони.

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"Чергова вдала атака від пілотів FPV-дронів Волинської бригади тероборони! Цього разу в Серебрянському лісі на Луганщині не пощастило ворожій бойовій машині піхоти (БМП-1), яка занадилася обстрілювати наші позиції", — йдеться у повідомленні. 

Там також розповіли, що перед цим наші бійці вистежили й успішно атакували під час руху ударним безпілотником.

Окрім підбитої БМП-1, у росіян — щонайменше два "трьохсотих".

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ на одному із напрямків точними ударами знищили два російські танки Т-80, а також уразили Т-72 та Т-90. Перед цим бійці ЗСУ професійно розшукали ворожі цілі.

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