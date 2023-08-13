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ЗСУ точними ударами знищили три російських танки: відео

13 серпня 2023 12:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ЗСУ точними ударами знищили три російських танки: відео
Знищений російський танк. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові на одному із напрямків точними ударами знищили два російські танки Т-80, а також уразили Т-72 та Т-90. Перед цим бійці ЗСУ професійно розшукали ворожі цілі.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

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"Працює група "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з 3-ю ОШБр, а також 28 ОМБр та групою "Сліпа лють" УДА.  Було знищено два танки Т-80, уражений Т-72 та Т-90", — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про підрозділ "Очі яструба"

У липні 2023 року у Силах територіальної оборони ЗСУ сформували підрозділ аеророзвідки "Очі яструба".

Як пояснив його командир, підполковник Андрій Сухін, унікальність підрозділу в тому, що різноманітні засоби розвідки об’єднали в одну систему.

"Очі яструба" — це універсальний інструмент комплексної розвідки, що складається з шести рівнів:

  • камери спостереження,
  • комерційні дрони,
  • індустріальні коптери,
  • тактичні "крила",
  • стратегічні "крила",
  • супутникова розвідка.

Такий підхід дозволяє планувати ефективні наступальні операції та діяти на упередження у захисті.

Нагадаємо, за останню добу українські воїни знищили 560 російських солдатів. Окрім того, росіяни втратили три танки, 11 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем та три БпЛА.

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