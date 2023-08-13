ЗСУ точними ударами знищили три російських танки: відео
Українські військові на одному із напрямків точними ударами знищили два російські танки Т-80, а також уразили Т-72 та Т-90. Перед цим бійці ЗСУ професійно розшукали ворожі цілі.
Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.
Знищення російських танків
"Працює група "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з 3-ю ОШБр, а також 28 ОМБр та групою "Сліпа лють" УДА. Було знищено два танки Т-80, уражений Т-72 та Т-90", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про підрозділ "Очі яструба"
У липні 2023 року у Силах територіальної оборони ЗСУ сформували підрозділ аеророзвідки "Очі яструба".
Як пояснив його командир, підполковник Андрій Сухін, унікальність підрозділу в тому, що різноманітні засоби розвідки об’єднали в одну систему.
"Очі яструба" — це універсальний інструмент комплексної розвідки, що складається з шести рівнів:
- камери спостереження,
- комерційні дрони,
- індустріальні коптери,
- тактичні "крила",
- стратегічні "крила",
- супутникова розвідка.
Такий підхід дозволяє планувати ефективні наступальні операції та діяти на упередження у захисті.
Нагадаємо, за останню добу українські воїни знищили 560 російських солдатів. Окрім того, росіяни втратили три танки, 11 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем та три БпЛА.