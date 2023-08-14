Бойцы терробороны в Луганской области испепелили БМП россиян: видео удара дрона

Пылающая БМП россиян. Фото: скриншот с видео

Бойцы Волынской бригады терробороны профессионально атаковали FPV-дронами боевую машину россиян. Кроме того, у врага по меньшей мере два "трехсотых".

Об этом сообщила 100 Отдельная Бригада Территориальной Обороны.

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"Очередная удачная атака от пилотов FPV-дронов Волынской бригады терробороны! В этот раз в Серебрянском лесу в Луганской области не повезло вражеской боевой машине пехоты (БМП-1), которая решила обстреливать наши позиции", — говорится в сообщении.

Там также рассказали, что перед этим наши бойцы выследили и успешно атаковали при движении ударным беспилотником.

Кроме подбитой БМП-1, у россиян — по меньшей мере два "трехсотых".

Напомним, недавно ВСУ на одном из направлений точными ударами уничтожили два российских танка Т-80, а также поразили Т-72 и Т-90. Перед этим бойцы ВСУ профессионально разыскали враждебные цели.