Бойцы терробороны в Луганской области испепелили БМП россиян: видео удара дрона
Бойцы Волынской бригады терробороны профессионально атаковали FPV-дронами боевую машину россиян. Кроме того, у врага по меньшей мере два "трехсотых".
Об этом сообщила 100 Отдельная Бригада Территориальной Обороны.
Уничтожение российской БМП
"Очередная удачная атака от пилотов FPV-дронов Волынской бригады терробороны! В этот раз в Серебрянском лесу в Луганской области не повезло вражеской боевой машине пехоты (БМП-1), которая решила обстреливать наши позиции", — говорится в сообщении.
Там также рассказали, что перед этим наши бойцы выследили и успешно атаковали при движении ударным беспилотником.
Кроме подбитой БМП-1, у россиян — по меньшей мере два "трехсотых".
Напомним, недавно ВСУ на одном из направлений точными ударами уничтожили два российских танка Т-80, а также поразили Т-72 и Т-90. Перед этим бойцы ВСУ профессионально разыскали враждебные цели.