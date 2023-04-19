Бійці ЗСУ знайшли під завалами у Бахмуті старовинні ікони
Воїни ЗСУ просто під завалами житлового будинку у Бахмуті знайшли дивовижні ікони.
Як передали в Координаційній раді учасників бойових дій Львівщини при Львівській обласній військовій адміністрації на сторінці у Facebook, їх доставили у безпечне місце "для того, щоб ці образи служили захисним щитом та молитовним прихистком для всіх бійців, які шукають духовного опертя".
"Згодом вони будуть передані на зберігання до Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла, що символізуватиме стійкість та незламність всього українського народу. За нами правда та з нами Бог", — йдеться у публікації.
Фахівці встановили, що ікони створено у XIX чи на початку XX століття.
Нагадаємо, донецьке місто Бахмут досі залишається чи не найбільш запеклою ділянкою фронту. Бої за місто тривають ще з серпня 2022 року і досі російська армія ціною десятків тисяч втрат змогла наблизитися лише до середини міста.