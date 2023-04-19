Бійці ЗСУ знайшли під завалами у Бахмуті старовинні ікони

У Бахмуті виявили на руїнах будівлі ікони 19 століття. Фото: Facebook.com/kr.ubd.lvivregion

Воїни ЗСУ просто під завалами житлового будинку у Бахмуті знайшли дивовижні ікони.

Як передали в Координаційній раді учасників бойових дій Львівщини при Львівській обласній військовій адміністрації на сторінці у Facebook, їх доставили у безпечне місце "для того, щоб ці образи служили захисним щитом та молитовним прихистком для всіх бійців, які шукають духовного опертя".

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"Згодом вони будуть передані на зберігання до Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла, що символізуватиме стійкість та незламність всього українського народу. За нами правда та з нами Бог", — йдеться у публікації.

Знайдені у Бахмуті ікони. Фото: Facebook

Фахівці встановили, що ікони створено у XIX чи на початку XX століття.

Знайдені у Бахмуті ікони. Фото: Facebook

Нагадаємо, донецьке місто Бахмут досі залишається чи не найбільш запеклою ділянкою фронту. Бої за місто тривають ще з серпня 2022 року і досі російська армія ціною десятків тисяч втрат змогла наблизитися лише до середини міста.