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Бойцы ВСУ нашли под завалами в Бахмуте старинные иконы

19 апреля 2023 05:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бойцы ВСУ нашли под завалами в Бахмуте старинные иконы
В Бахмуте обнаружили на руинах постройки иконы 19 века. Фото: Facebook.com/kr.ubd.lvivregion
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Воины ВСУ прямо под завалами жилого дома в Бахмуте обнаружили удивительные иконы.

Как передали в Координационном совете участников боевых действий Львовщины при Львовской областной военной администрации на странице Facebook, иконы доставили в безопасное место "для того, чтобы эти образы служили защитным щитом и молитвенным прибежищем для всех бойцов, ищущих духовного опоры".

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"Впоследствии они будут переданы на хранение в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла, что будет символизировать стойкость и несокрушимость всего украинского народа. За нами правда и с нами Бог", — говорится в публикации.

Найденные в Бахмуте иконы. Фото: Facebook

Специалисты установили, что иконы созданы в XIX или начале XX века.

Найденные в Бахмуте иконы. Фото: Facebook

Напомним, донецкий город Бахмут до сих пор остается едва ли не самым ожесточенным участком фронта. Бои за город продолжаются с августа 2022 года и до сих пор российская армия ценой десятков тысяч потерь смогла приблизиться лишь к середине города.

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