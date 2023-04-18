Бої за Бахмут у розпалі: яка ситуація станом на зараз

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" у місті Бахмут. Фото: Facebook 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

Донецьке місто Бахмут досі залишається чи не найбільш запеклою ділянкою фронту. Бої за місто тривають ще з серпня 2022 року і досі російська армія ціною десятків тисяч втрат змогла наблизитися лише до середини міста.

Наразі окупанти отримали нове завдання — взяти Бахмут під свій контроль до 9 травня.

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Яка ситуація у Бахмуті: дані розвідок та аналітиків

Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що російські сили у складі кадрової армії та "вагнерівців" продовжують "повзуче просування" у Бахмуті. Згідно з їхніми даними, лінія фронту в центрі міста здебільшого проходить по основній залізничній колії.

Росіяни можуть контролювати половину Бахмута. Фото: Reuters

Цілком ймовірно, що Росія перекинула на Бахмут додаткові сили, які були задіяні навколо Донецька. Україна стримує російське оточення з півдня вздовж вулиці Корсунської, старої головної дороги на захід від міста.

Одна із доріг, яка веде до міста Бахмут. Фото: Reuters

За останніми даними Інституту вивчення війни (ISW) за 17 квітня, цілком ймовірно, що "вагнерівці" отримали підкріплення та боєприпаси і відновили штурм Бахмуту. За оцінками американських аналітиків, очільник РФ Володимир Путін міг поставити перед ними нове завдання — взяти Бахмут до Дня перемоги. Росіяни відзначають його 9 травня.

Російські артилеристи обстрілюють позиції ЗСУ по напрямку Бахмута. Фото: РосЗМІ

"Попри брехливі заяви масмедіа окупантів про оточення і завоювання Бахмута, українські Сили оборони продовжують битися за місто. Тривають криваві вуличні бої. Оборонці 93-ї бригади "Холодний Яр" спільно з іншими підрозділами завдають максимальної шкоди ворогу і не пропускають окупаційні війська далі у бік Часового Яру та Костянтинівки", — повідомляється на офіційній Фейсбук-сторінці 93-ї бригади, яка активно задіяна в обороні Бахмута.

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" ведуть оборону Бахмута. Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Ворог кинув на Бахмут найдієздатніші підрозділи

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, ситуація в Бахмуті все ще контрольована, хоча ворог перетворює місто на руїни.

Генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: Сухопутні війська | UA Land Forces/Telegram

"Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там противник зосереджує найбільші свої зусилля і не полишає мету взяти місто під контроль будь-якою ціною. Наразі ворог збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїни. Але наші бійці завдають противнику значних втрат і відчутно гальмують його наступальні дії", — зазначив Сирський.

Один із будинків у місті Бахмут. Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Ворог справді використовує у Бахмуті все, що має у наявності — це і жива сила, і військова техніка, каже в коментарі Новини.LIVE військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Роман Світан. Фото: YouTube/Фабрика думки "Донбас"

Росіяни перекинули у місто найдієздатніші підрозділи, при цьому оголовши деякі ділянки фронту. У такому режимі вони зможуть воювати за місто ще кілька тижнів. Через такий великий тиск українській армії надзвичайно складно триматися у Бахмуті, але вони це роблять.

"У Бахмуті йде так звана позиційна боротьба. Тобто позиція здається, а потім береться знову. Так триватиме аж до нашого контрнаступу, що розпочнеться вже найближчими тижнями, щойно підсохне земля. Думаю, українська армія зможе до того часу утримати Бахмут. Її оточення ворогом там неможливе, бо ми відійшли з більшої половини міста", — уточнив експерт.

Вулиці міста Бахмут, 17 квітня 2023 року. Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Також, за словами Світана, будь-яке намагання противника оточити українські підрозділи у місті закінчиться їхнім відведенням у містечко Часів Яр.

"Загалом Бахмут — це найгірша точка для нашої армії з точку зору утримання міста. А росіянам воно потрібно, щоби вийти далі на Слов'янськ і Краматорськ", — підкреслив Світан.

Які втрати росіян у боях за Бахмут

Активні бої у Бахмуті розпочалися з серпня 2022 року після захоплення Росією міст у сусідній Луганській області — Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська.

У грудні російські війська посилили наступ завдяки техніці та живій силі, що вийшла з правобережжя Херсонської області. Приблизно тоді до них приєдналися найманці з приватної військової кампанії "Вагнер".

Битва за Бахмут вже стала найбільш кровопролитною у цій війні. Втрати Росії у боях за Бахмут оцінюються у 20-30 тисяч за даними західних розвідок. І це дані на початок березня.