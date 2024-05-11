"Білі Янголи" потрапили під обстріл під час евакуації поранених з Донецької області

Евакуація людей з Донецької області. Фото: скриншот з відео

Поліцейські загонів "Білі Янголи" потрапили під російський обстріл під час евакуації поранених з Донецької області. Вони вивозили людей з Красногорівки.

Про це пресслужба Нацполіції у Telegram у суботу, 11 травня.

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"Ворожі снаряди "лягли" за 100 метрів від автомобіля, де в цей момент правоохоронці допомагали сісти місцевим мешканцям. Поліцейські не розгубилися та швидко вивезли людей з-під вогню", — йдеться у повідомленні.

Екіпаж "Білий Янгол" продовжує вивозити мирних жителів із палаючої Красногорівки. З кожним днем все більше українців просять порятунку.

Нагадаємо, у зв'язку із наступом РФ жителів прикордонних районів Харківської області евакуюють до безпечних місць. За минулу добу всього евакуйовано 1 775 людей.

Також Віктора Лаптєва можна назвати справжнім героєм, сміливцем і патріотом, адже чоловік, попри свою інвалідність і відсутність ніг, на руках вибрався на контрольовану українським урядом територію. Так він зумів втекти із тимчасово окупованої Луганщини.