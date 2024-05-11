"Білі Янголи" попали под обстрел во время эвакуации раненых из Донецкой области

Эвакуация людей из Донецкой области Фото: скриншот с видео

Полицейские отрядов "Білі Янголи" попали под российский обстрел во время эвакуации раненых из Донецкой области. Они вывозили людей из Красногоровки.

Об этом пресс-служба Нацполиции в Telegram в субботу, 11 мая.

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Обстрел во время эвакуации

"Вражеские снаряды "легли" в 100 метрах от автомобиля, где в этот момент правоохранители помогали сесть местным жителям. Полицейские не растерялись и быстро вывезли людей из-под огня", — говорится в сообщении.

Экипаж "Білий Янгол" продолжает вывозить мирных жителей из горящей Красногоровки. С каждым днем все больше украинцев просят спасения.

Напомним, в связи с наступлением РФ жителей приграничных районов Харьковской области эвакуируют в безопасные места. За прошедшие сутки всего эвакуировано 1 775 человек.

Также Виктора Лаптева можно назвать настоящим героем, храбрецом и патриотом, ведь мужчина, несмотря на свою инвалидность и отсутствие ног, на руках выбрался на контролируемую украинским правительством территорию. Так он сумел сбежать из временно оккупированной Луганщины.