"Білі Янголи" попали под обстрел во время эвакуации раненых из Донецкой области
Полицейские отрядов "Білі Янголи" попали под российский обстрел во время эвакуации раненых из Донецкой области. Они вывозили людей из Красногоровки.
Об этом пресс-служба Нацполиции в Telegram в субботу, 11 мая.
Обстрел во время эвакуации
"Вражеские снаряды "легли" в 100 метрах от автомобиля, где в этот момент правоохранители помогали сесть местным жителям. Полицейские не растерялись и быстро вывезли людей из-под огня", — говорится в сообщении.
Экипаж "Білий Янгол" продолжает вывозить мирных жителей из горящей Красногоровки. С каждым днем все больше украинцев просят спасения.
Напомним, в связи с наступлением РФ жителей приграничных районов Харьковской области эвакуируют в безопасные места. За прошедшие сутки всего эвакуировано 1 775 человек.
Также Виктора Лаптева можно назвать настоящим героем, храбрецом и патриотом, ведь мужчина, несмотря на свою инвалидность и отсутствие ног, на руках выбрался на контролируемую украинским правительством территорию. Так он сумел сбежать из временно оккупированной Луганщины.
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