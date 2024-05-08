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Не могли дістатися до укриття — на Запоріжжі з-під обстрілів евакуювали літню пару

8 травня 2024 16:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Не могли дістатися до укриття — на Запоріжжі з-під обстрілів евакуювали літню пару
Евакуація літнього подружжя. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Поліцейські евакуювали зі Степногірська Запорізької області літнє подружжя. Внаслідок захворювання 73-річного чоловіка, пара не могла дістатися до укриття.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у середу, 8 травня.

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Евакуація літньої пари з-під обстрілів

З моменту початку повномасштабної війни Степногірськ став постійною ціллю для окупантів. Незважаючи на майже щоденні обстріли, у селищі продовжують проживати мешканці, серед яких Володимир Іванович та Ольга Олександрівна. Вони переживали обстріли, залишаючись у своєму домі, і після кожного нападу ворога відчували полегшення, що вижили. Остання ворожа атака зруйнувала їх будинок.

Ольга Олександрівна розповідає, що багато разів розглядала можливість евакуації, але не могла зважитися через відсутність місця для переїзду. Її зупиняло також те, що вдома перебуває хворий чоловік, якого складно транспортувати самотужки, а також їй було шкода залишати своє невеличке господарство.

Врешті подружжя звернулося за допомогою до поліцейської евакуаційної служби, щоб врятувати свої життя та своїх улюблених домашніх тварин. Поліція допомогла парі евакуюватися до села Богатирівка. Вони взяли з собою багато речей, оскільки піклувалися не тільки про себе, а й про своїх домашніх улюбленців – кішку Мурку з кошенятами та козу Майку. Тепер вони оселяться у будинку, який для них знайшла донька.

Раніше з прифронтової Красногорівки Донецької області поліцейський загін "Білі янголи" вивіз чотирьох важкопоранених чоловіків. Також правоохоронцям вдалося евакуювати ще сімох цивільних, які пережили російський артобстріл та запросили екстрену евакуацію. 

Нагадаємо, на Раді оборони Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми у 47 прифронтових населених пунктах на кордоні з Росією та лінією фронту. 

війна
евакуація
поліція
Україна
пенсіонери
Запорізька область
війна в Україні
Нацполіція

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