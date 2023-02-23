Били з мінометів та артилерії — окупанти впродовж 23 лютого 93 рази обстріляли Сумщину

На щастя, обійшлося без жертв

Впродовж дня, 23 лютого, росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області. Було зафіксовано 93 "прильоти".

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Обстріли Сумщини

Відомо, що протягом дня росіяни здійснили обстріли п'ять територіальних громад області: Миропільської, Білопільської, Хотінської, Новослобідської, Краснопільської.

Було зафіксовано 93 прильоти, з яких 42 прильоти з мінометів, сім — з артилерії, скидання чотирьох ВОГ за допомогою квадрокоптера та 40 прильотів з гранатометів.

Краснопільська громада

Внаслідок обстрілу (1 "приліт") села Рясне пошкоджено один нежилий будинок. Також територію громади обстрілювали з мінометів — зафіксовано п'ять "прильотів". А ще зафіксовано скидання боєприпасів типу "ВОГ" з квадрокоптерів, запущених з території рф.

Миропільська громада

"З 09:45 росіяни били по території громади з мінометів — шість "прильотів". А з 11:40 здійснено артилерійський обстріл (САУ) — 6 прильотів", — розповіли в адміністрації.

Білопільська громада

Протягом дня громада обстрілювалась з мінометів — 22 прильоти та гранатометів — 40 прильотів.

Хотінська громада

З 11:10 був мінометний обстріл — п'ять прильотів.

Новослобідська громада

"Чотири міни росіяни скинули на територію громади", — розповіли у Сумській ОВА.

Нагадаємо, на початку лютого прокуратура Сумської області розпочала розслідування за фактом обстрілу прикордонних населених пунктів регіону. За даними слідства, рф обстріляла Білопільську територіальну громаду в Сумській області.