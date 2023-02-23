Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Били з мінометів та артилерії: окупанти впродовж дня обстріляли п'ять громад Сумщини arrow

Били з мінометів та артилерії: окупанти впродовж дня обстріляли п'ять громад Сумщини

23 лютого 2023 23:28
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Били з мінометів та артилерії — окупанти впродовж 23 лютого 93 рази обстріляли Сумщину
На щастя, обійшлося без жертв
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Впродовж дня, 23 лютого, росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області. Було зафіксовано 93 "прильоти". 

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Читайте також:

Обстріли Сумщини

Відомо, що протягом дня росіяни здійснили обстріли п'ять територіальних громад області: Миропільської, Білопільської, Хотінської, Новослобідської, Краснопільської.

Було зафіксовано 93 прильоти, з яких 42 прильоти з мінометів, сім — з артилерії, скидання чотирьох ВОГ за допомогою квадрокоптера та 40 прильотів з гранатометів.

Краснопільська громада

Внаслідок обстрілу (1 "приліт") села Рясне пошкоджено один нежилий будинок. Також територію громади обстрілювали з мінометів — зафіксовано п'ять "прильотів". А ще зафіксовано скидання боєприпасів типу "ВОГ" з квадрокоптерів, запущених з території рф.

Миропільська громада

"З 09:45 росіяни били по території громади з мінометів — шість "прильотів". А з 11:40 здійснено артилерійський обстріл (САУ) — 6 прильотів", — розповіли в адміністрації.

Білопільська громада

Протягом дня громада обстрілювалась з мінометів — 22 прильоти та гранатометів — 40 прильотів.

Хотінська громада

З 11:10 був мінометний обстріл — п'ять прильотів.

Новослобідська громада

"Чотири міни росіяни скинули на територію громади", — розповіли у Сумській ОВА.

Нагадаємо, на початку лютого прокуратура Сумської області розпочала розслідування за фактом обстрілу прикордонних населених пунктів регіону. За даними слідства, рф обстріляла Білопільську територіальну громаду в Сумській області.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

23:53 Росія перевантажує нафту неподалік узбережжя Греції в обхід санкцій, — Bloomberg

Новина з відео

23:52 У Парижі Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора

23:27 Домашня автоматизація: крок до гендерної рівності чи загроза приватності

23:11 Генасамблея ООН ухвалила, запропоновану Україною, резолюцію до роковин російського вторгнення

22:55 Путін все ще хоче захопити Київ, — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:33 У США розповіли, скільки часу знадобиться для того, щоб доставити в Україну танки Abrams

22:30 Які продукти слід виключити з раціону після 30 років: порада експерта

22:17 Як прокачати браузер за допомогою ChatGPT: ТОП три корисних розширень

Новина з відео

22:17 Зеленський зустрівся із делегацією глобальної парламентської мережі "Об’єднані для України"

22:03 Україна — частина європейської родини: у Єврораді виступили із заявою до річниці початку вторгнення

Новина з відео

23:52 У Парижі Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора

Новина з відео

22:17 Зеленський зустрівся із делегацією глобальної парламентської мережі "Об’єднані для України"

Новина з відео

21:18 Кібератака росіян: хакери зламали телеканал "Інтер" і запустили гімн СРСР

Новина з відео

21:15 Спротив луганських прикордонників, трилер про ведмедя та іспанський гумор: кінопрем'єри тижня

Новина з відео

20:51 Джонсон подасть свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:18 Вийшов тизер фільму "Королі репу" з Wellboy та Ірмою Вітовською: коли прем'єра

Новина з відео

20:15 Послав за російським кораблем і влаштував бойкот: латвійський депутат облаяв делегацію рф

Новина з відео

18:08 На Алеї сміливості в Києві відкрили табличку на честь прем'єр-міністра Іспанії

Новина з відео

16:41 23 тижні очікування: Максим Чмерковський станцював запальну румбу з вагітною дружиною

Новина з відео

16:40 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії: деталі

Рік великої війни

18:20 "Війна в Україні створила потужну армію і президента. Можливо, занадто потужного Зеленського. Але це добре", — Олександр Мотиль

Рік великої війни

17:45 Рік війни: погляд з Ізраїлю

Рік великої війни

17:20 "Народились у війну, і дожились до ще одної": подружжя Батовських із Очакова, яке стало в одну мить переселенцями

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Рік великої війни

07:15 Житло яких українських знаменитостей знищила російська армія

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Рік великої війни

19:45 Як війна вдарила по добробуту українців

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Актуальне по темі

None 23 Лютий 23:53

Росія перевантажує нафту неподалік узбережжя Греції в обхід санкцій, — Bloomberg

None 23 Лютий 23:30

У Парижі Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора

None 23 Лютий 23:22

Домашня автоматизація: крок до гендерної рівності чи загроза приватності

None 23 Лютий 23:12

Генасамблея ООН ухвалила, запропоновану Україною, резолюцію до роковин російського вторгнення

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB