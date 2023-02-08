Обстріл Сумської області 7 лютого - прокуратура розпочала розслідування

Обстріл Сумської області: прокуратура розпочала розслідування
Прокуратура Сумської області розпочала розслідування за фактом обстрілу прикордонних населених пунктів регіону. За даними слідства, рф обстріляла Білопільську територіальну громаду в Сумській області.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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Обстріл Сумської області
У повідомленні йдеться, що внаслідок обстрілу було повністю знищено приватний будинок. Також загинула 76-річна жінка, яка була у будинку.
"Після належної фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ у Сумській області", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Шостці Сумської області 31 січня на державному підприємстві пролунав потужний вибух. Помешкання могли обстріляти ракетою російські окупанти.
У повідомленні наголошується, що близько 18:00 на лінію поліції надійшло повідомлення, що на державному підприємстві в Шостці пролунав потужний вибух. Встановлено, що до промислової будівлі попередньо потрапила ворожа ракета. Пошкоджено дах, перекриття та вікна.