Били из минометов и артиллерии — оккупанты 23 февраля 93 раза обстреляли Сумскую область

К счастью, обошлось без жертв

В течение дня, 23 февраля, россияне обстреляли пять общин Сумской области. Было зафиксировано 93 "прилета".

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Обстрелы Сумщской области

Известно, что в течение дня россияне совершили обстрелы пяти территориальных общин области: Миропольской, Белопольской, Хотинской, Новослободской, Краснопольской.

Было зафиксировано 93 прилета, из которых 42 прилета из минометов, семь — из артиллерии, сброс четырех ВОГ с помощью квадрокоптера и 40 прилетов из гранатометов.

Краснопольское общество

В результате обстрела (1 "прилет") села Рясное поврежден один нежилой дом. Также территорию общины обстреливали из минометов — зафиксировано пять "прилетов". А еще зафиксирован сброс боеприпасов типа "ВОГ" с квадрокоптеров, запущенных с территории России.

Миропольское общество

"С 09:45 россияне били по территории общины из минометов — шсть "прилетов". А с 11:40 совершен артиллерийский обстрел (САУ) — шесть прилетов", — рассказали в администрации.

Белопольское общество

В течение дня община обстреливалась из минометов — 22 прилета и гранатометов — 40 прилетов.

Хотинская община

С 11:10 был минометный обстрел — п'ять прилетов.

Новослободская община

"Четыре мины россияне сбросили на территорию общины", — рассказали в Сумской ОВА.

Напомним, в начале февраля прокуратура Сумской области начала расследование по факту обстрела приграничных населенных пунктов региона. По данным следствия, россия обстреляла Белопольскую территориальную общину в Сумской области.