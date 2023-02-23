Били из минометов и артиллерии — оккупанты 23 февраля 93 раза обстреляли Сумскую область

Били из минометов и артиллерии: оккупанты в течение дня обстреляли пять общин Сумской области
В течение дня, 23 февраля, россияне обстреляли пять общин Сумской области. Было зафиксировано 93 "прилета".
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
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Обстрелы Сумщской области
Известно, что в течение дня россияне совершили обстрелы пяти территориальных общин области: Миропольской, Белопольской, Хотинской, Новослободской, Краснопольской.
Было зафиксировано 93 прилета, из которых 42 прилета из минометов, семь — из артиллерии, сброс четырех ВОГ с помощью квадрокоптера и 40 прилетов из гранатометов.
Краснопольское общество
В результате обстрела (1 "прилет") села Рясное поврежден один нежилой дом. Также территорию общины обстреливали из минометов — зафиксировано пять "прилетов". А еще зафиксирован сброс боеприпасов типа "ВОГ" с квадрокоптеров, запущенных с территории России.
Миропольское общество
"С 09:45 россияне били по территории общины из минометов — шсть "прилетов". А с 11:40 совершен артиллерийский обстрел (САУ) — шесть прилетов", — рассказали в администрации.
Белопольское общество
В течение дня община обстреливалась из минометов — 22 прилета и гранатометов — 40 прилетов.
Хотинская община
С 11:10 был минометный обстрел — п'ять прилетов.
Новослободская община
"Четыре мины россияне сбросили на территорию общины", — рассказали в Сумской ОВА.
Напомним, в начале февраля прокуратура Сумской области начала расследование по факту обстрела приграничных населенных пунктов региона. По данным следствия, россия обстреляла Белопольскую территориальную общину в Сумской области.