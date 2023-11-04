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Біля Кримського моста помітили густий дим — є повідомлення про сильні вибухи

4 листопада 2023 16:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Біля Кримського моста помітили густий дим — є повідомлення про сильні вибухи
Дим біля Кримського моста. Фото: t.me/Crimeanwind
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Біля Кримського моста помітили густий дим. Місцеві кажуть, що чули вибухи.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Дим біля Кримського моста

За словами місцевих, вони бачили проліт 8-12 ракет.

О 15:40 в Севастополі оголошували повітряну тривогу.

У Керчі лунали вибухи. За попередньою інформацією, в районі Кримського моста. Окупаційна влада заявляє про нібито успішну роботу протиповітряної оборони.

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Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 3 листопада, на окупованому півострові Крим, а саме у місті Севастополь, пролунав вибух. Зазначається, що він стався навпроти місцевої ТЕЦ. 

Також ми писали, що Сили оборони України стали дедалі частіше завдавати ударів по території тимчасово окупованого Криму. Таким чином, ЗСУ "знезброюють" окупантів у випадку підготовки майбутніх атак по південних регіонах, зокрема по Одещині. 

Додамо, колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Годжес заявив, що Сполучені Штати та Німеччина зволікають з передачею Україні далекобійних ракет. Саме через це Сили оборони поки що не звільнили Крим.

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