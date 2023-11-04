Возле Крымского моста заметили густой дым — есть сообщения о сильных взрывах

Дым у Крымского моста. Фото: t.me/Crimeanwind

Возле Крымского моста заметили густой дым. Местные говорят, что слышали взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Дым возле Крымского моста

По словам местных жителей, они видели пролет 8-12 ракет.

В 15:40 в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

В Керчи раздавались взрывы. По предварительной информации, в районе Крымского моста. Оккупационные власти заявляют о якобы успешной работе противовоздушной обороны.

Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 3 ноября, на оккупированном полуострове Крым, а именно в городе Севастополь, раздался взрыв. Отмечается, что он произошел напротив местной ТЭЦ.

Также мы писали, что Силы обороны Украины стали все чаще наносить удары по территории временно оккупированного Крыма. Таким образом, ВСУ "обезоруживают" оккупантов в случае подготовки будущих атак по южным регионам, в частности по Одесской области.

Добавим, бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес заявил, что Соединенные Штаты и Германия затягивают передачу Украине дальнобойных ракет. Именно поэтому Силы обороны пока не освободили Крым.