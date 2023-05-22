Білий квиток — що означають категорії та кого можуть мобілізувати

Білий квиток — не гарантія звільнення від мобілізації: які є нюанси
У мирний час білий квиток, незалежно від зазначеної категорії, означав, що особа непридатна до військової служби й не підлягає мобілізації. Проте під час дії воєнного стану навіть наявність такого документа не гарантує звільнення від призову.
Адвокат Дмитро Циплинський в коментарі виданню "Телеграф" пояснив, що означають категорії у "білому квитку" та які з них вказують на повне звільнення від служби в армії.
Білий квиток — які є категорії та в чому різниця
Військовозобов'язані чоловіки можуть отримати білий квиток після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Саме вона вирішує, до якої категорії включити особу та чи зможе вона бути військовослужбовцем.
Циплицький окремо наголосив, що ступінь тяжкості хвороби визначають лікарі у військкоматі, а тому довідка від приватної медустанови не є вагомим приводом для звільнення від служби, хоч і може допомогти лікарям швидше встановити діагноз.
У білому квитку може бути зазначена одна з трьох категорій:
- категорія "В" — обмежена придатність;
- категорія "Г" — тимчасова непридатність;
- категорія "Д" — повна непридатність.
Обмежена придатність: категорія "В"
У мирний час ця категорія громадян звільнена від військової служби. Проте зараз, в умовах повномасштабної війни, такі громадяни можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.
Під час проходження ВЛК лікарі визначають, які завдання призовники можуть виконувати, а що їм протипоказано.
Де мають право служити обмежено придатні особи в Україні під час війни — дізнайтеся за посиланням.
До категорії "В" відносять осіб, які мають:
- кишкові інфекційні захворювання;
- вірусні хвороби шкіри;
- вірусні хвороби слизової;
- хвороби нервової системи;
- гельмінтоз;
- педикульоз;
- наслідки інфекційних та паразитарних хвороб тощо.
Тимчасова непридатність: категорія "Г"
Якщо медкомісія визначає чоловіка тимчасово непридатним за станом здоров'я — це означає, що він може бути звільнений від служби на короткий період часу. Зазвичай визначають термін від 6 до 12 місяців.
Далі військовозобов'язаний має знову пройти ВЛК. Саме вона озвучить висновки щодо придатності або непридатності до служби загалом.
Категорія "Г" ставиться у білому квитку, якщо є такі проблеми зі здоров'ям:
- травми;
- переломи;
- операційні хірургічні втручання;
- гострі хронічні хвороби;
- порушення функціональності опорно-рухового апарату тощо.
Повна непридатність: категорія "Д"
Військовослужбовці із цією категорією повністю звільняються від призову та мобілізації.
До категорії "Д" потрапляють особи з такими тяжкими хворобами:
- ВІЛ;
- сифіліс;
- важка форма цукрового діабету;
- шизофренія;
- розумова недостатність;
- епілепсія;
- відсутність кінцівок або життєво важливих органів;
- сліпота;
- глухота тощо.
Нагадаємо, ми писали, яких лікарів має пройти кожен призовник перед мобілізацією обов'язково, щоб отримати належний висновок щодо стану свого здоров'я.
Раніше ми повідомляли, як правильно оскаржити висновок військово-лікарської комісії.
Також ми розповідали, чоловіки, що мають інвалідність, можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням та за місцем проживання.