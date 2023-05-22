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Білий квиток — не гарантія звільнення від мобілізації: які є нюанси

22 травня 2023 11:47
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Білий квиток — що означають категорії та кого можуть мобілізувати
Мобілізація з білим квитком. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

У мирний час білий квиток, незалежно від зазначеної категорії, означав, що особа непридатна до військової служби й не підлягає мобілізації. Проте під час дії воєнного стану навіть наявність такого документа не гарантує звільнення від призову.  

Адвокат Дмитро Циплинський в коментарі виданню "Телеграф" пояснив, що означають категорії у "білому квитку" та які з них вказують на повне звільнення від служби в армії. 

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Білий квиток — які є категорії та в чому різниця 

Військовозобов'язані чоловіки можуть отримати білий квиток після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Саме вона вирішує, до якої категорії включити особу та чи зможе вона бути військовослужбовцем. 

Циплицький окремо наголосив, що ступінь тяжкості хвороби визначають лікарі у військкоматі, а тому довідка від приватної медустанови не є вагомим приводом для звільнення від служби, хоч і може допомогти лікарям швидше встановити діагноз.

У білому квитку може бути зазначена одна з трьох категорій:

  • категорія "В" — обмежена придатність;
  • категорія "Г" — тимчасова непридатність;
  • категорія "Д" — повна непридатність. 

 

Білий квиток — які є категорії та в чому різниця
Військовий квиток. Фото: google.com

Обмежена придатність: категорія "В"

У мирний час ця категорія громадян звільнена від військової служби. Проте зараз, в умовах повномасштабної війни, такі громадяни можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. 

Під час проходження ВЛК лікарі визначають, які завдання призовники можуть виконувати, а що їм протипоказано. 

Де мають право служити обмежено придатні особи в Україні під час війни — дізнайтеся за посиланням

До категорії "В" відносять осіб, які мають:

  • кишкові інфекційні захворювання;
  • вірусні хвороби шкіри;
  • вірусні хвороби слизової;
  • хвороби нервової системи;
  • гельмінтоз;
  • педикульоз;
  • наслідки інфекційних та паразитарних хвороб тощо.

Тимчасова непридатність: категорія "Г"

Якщо медкомісія визначає чоловіка тимчасово непридатним за станом здоров'я — це означає, що він може бути звільнений від служби на короткий період часу. Зазвичай визначають термін від 6 до 12 місяців.

Далі військовозобов'язаний має знову пройти ВЛК. Саме вона озвучить висновки щодо придатності або непридатності до служби загалом.

Категорія "Г" ставиться у білому квитку, якщо є такі проблеми зі здоров'ям: 

  • травми;
  • переломи;
  • операційні хірургічні втручання;
  • гострі хронічні хвороби;
  • порушення функціональності опорно-рухового апарату тощо.

Повна непридатність: категорія "Д"

Військовослужбовці із цією категорією повністю звільняються від призову та мобілізації.

До категорії "Д" потрапляють особи з такими тяжкими хворобами:

  • ВІЛ;
  • сифіліс;
  • важка форма цукрового діабету;
  • шизофренія;
  • розумова недостатність;
  • епілепсія;
  • відсутність кінцівок або життєво важливих органів;
  • сліпота;
  • глухота тощо. 

 

Нагадаємо, ми писали, яких лікарів має пройти кожен призовник перед мобілізацією обов'язково, щоб отримати належний висновок щодо стану свого здоров'я. 

Раніше ми повідомляли, як правильно оскаржити висновок військово-лікарської комісії. 

Також ми розповідали, чоловіки, що мають інвалідність, можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням та за місцем проживання. 

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