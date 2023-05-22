Белый билет — что означают категории и кого могут мобилизовать

Мобилизация с белым билетом. Фото: Новини.LIVE

В мирное время белый билет, независимо от указанной категории, означал, что лицо непригодно к военной службе и не подлежит мобилизации. Однако при действии военного положения даже наличие такого документа не гарантирует освобождения от призыва.

Адвокат Дмитрий Цыплинский в комментарии "Телеграфу" пояснил, что означают категории в "белом билете" и какие из них указывают на полное освобождение от службы в армии.

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Военнообязанные мужчины могут получить белый билет после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Именно она решает, в какую категорию включить гражданина и сможет ли он быть военнослужащим.

Цыплинский подчеркнул, что степень тяжести болезни определяют врачи в военкомате, поэтому справка от частного медучреждения не является весомым поводом для освобождения от службы, хотя и может помочь врачам быстрее установить диагноз.

В белом билете может быть указана одна из трех категорий:

категория "В" — ограниченная пригодность;

категория "Г" — временная непригодность;

категория "Д" — полная непригодность.

Военный билет. Фото: google.com

Ограниченная пригодность: категория "В"

В мирное время эта категория граждан освобождена от военной службы. Однако сейчас, в условиях полномасштабной войны, такие граждане могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.

При прохождении ВЛК врачи определяют, какие задачи призывники могут выполнять, а что им противопоказано.

Где имеют право служить ограниченно подходящие лица в Украине во время войны — узнайте по ссылке.

К категории "В" относят лиц, имеющих:

кишечные инфекционные заболевания;

вирусные заболевания кожи;

вирусные болезни слизистой;

болезни нервной системы;

гельминтоз;

педикулез;

последствия инфекционных и паразитарных заболеваний и т.д.

Временная непригодность: категория "Г"

Если медкомиссия определяет мужчину временно непригодным по состоянию здоровья, значит, он может быть освобожден от службы на короткий период времени. Обычно определяют срок от 6 до 12 месяцев.

Далее военнообязанный должен снова пройти ВЛК. Именно она озвучит выводы о пригодности или непригодности к службе в целом.

Категория "Г" ставится в белом билете, если есть следующие проблемы со здоровьем:

травмы;

переломы;

операционные хирургические вмешательства;

острые хронические заболевания;

нарушение функциональности опорно-двигательного аппарата и т.д.

Полная непригодность: категория "Д"

Военнослужащие с этой категорией полностью освобождаются от призыва и мобилизации.

В категорию "Д" попадают лица со следующими тяжелыми болезнями:

ВИЧ;

сифилис;

тяжелая форма сахарного диабета;

шизофрения;

умственная недостаточность;

эпилепсия;

отсутствие конечностей или жизненно важных органов;

слепота;

глухота и т.д.

Напомним, мы писали, каких врачей должен пройти каждый призывник перед мобилизацией обязательно, чтобы получить надлежащий вывод о состоянии своего здоровья.

Ранее мы сообщали, как правильно обжаловать заключение военно-врачебной комиссии.

Также мы рассказывали, что мужчины, имеющие инвалидность, могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию и по месту жительства.