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Белый билет — не гарантия освобождения от мобилизации: какие есть нюансы

22 мая 2023 11:47
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Белый билет — что означают категории и кого могут мобилизовать
Мобилизация с белым билетом. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В мирное время белый билет, независимо от указанной категории, означал, что лицо непригодно к военной службе и не подлежит мобилизации. Однако при действии военного положения даже наличие такого документа не гарантирует освобождения от призыва.

Адвокат Дмитрий Цыплинский в комментарии "Телеграфу" пояснил, что означают категории в "белом билете" и какие из них указывают на полное освобождение от службы в армии.

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Белый билет — какие категории и в чем их разница

Военнообязанные мужчины могут получить белый билет после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Именно она решает, в какую категорию включить гражданина и сможет ли он быть военнослужащим.

Цыплинский подчеркнул, что степень тяжести болезни определяют врачи в военкомате, поэтому справка от частного медучреждения не является весомым поводом для освобождения от службы, хотя и может помочь врачам быстрее установить диагноз.

В белом билете может быть указана одна из трех категорий:

  • категория "В" — ограниченная пригодность;
  • категория "Г" — временная непригодность;
  • категория "Д" — полная непригодность.

 

Белый билет — какие категории и в чем разница
Военный билет. Фото: google.com

Ограниченная пригодность: категория "В"

В мирное время эта категория граждан освобождена от военной службы. Однако сейчас, в условиях полномасштабной войны, такие граждане могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.

При прохождении ВЛК врачи определяют, какие задачи призывники могут выполнять, а что им противопоказано.

Где имеют право служить ограниченно подходящие лица в Украине во время войны — узнайте по ссылке.

К категории "В" относят лиц, имеющих:

  • кишечные инфекционные заболевания;
  • вирусные заболевания кожи;
  • вирусные болезни слизистой;
  • болезни нервной системы;
  • гельминтоз;
  • педикулез;
  • последствия инфекционных и паразитарных заболеваний и т.д.

Временная непригодность: категория "Г"

Если медкомиссия определяет мужчину временно непригодным по состоянию здоровья, значит, он может быть освобожден от службы на короткий период времени. Обычно определяют срок от 6 до 12 месяцев.

Далее военнообязанный должен снова пройти ВЛК. Именно она озвучит выводы о пригодности или непригодности к службе в целом.

Категория "Г" ставится в белом билете, если есть следующие проблемы со здоровьем:

  • травмы;
  • переломы;
  • операционные хирургические вмешательства;
  • острые хронические заболевания;
  • нарушение функциональности опорно-двигательного аппарата и т.д.

Полная непригодность: категория "Д"

Военнослужащие с этой категорией полностью освобождаются от призыва и мобилизации.

В категорию "Д" попадают лица со следующими тяжелыми болезнями:

  • ВИЧ;
  • сифилис;
  • тяжелая форма сахарного диабета;
  • шизофрения;
  • умственная недостаточность;
  • эпилепсия;
  • отсутствие конечностей или жизненно важных органов;
  • слепота;
  • глухота и т.д.

 

Напомним, мы писали, каких врачей должен пройти каждый призывник перед мобилизацией обязательно, чтобы получить надлежащий вывод о состоянии своего здоровья.

Ранее мы сообщали, как правильно обжаловать заключение военно-врачебной комиссии.

Также мы рассказывали, что мужчины, имеющие инвалидность, могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию и по месту жительства.

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