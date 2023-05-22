Белый билет — что означают категории и кого могут мобилизовать

Белый билет — не гарантия освобождения от мобилизации: какие есть нюансы
В мирное время белый билет, независимо от указанной категории, означал, что лицо непригодно к военной службе и не подлежит мобилизации. Однако при действии военного положения даже наличие такого документа не гарантирует освобождения от призыва.
Адвокат Дмитрий Цыплинский в комментарии "Телеграфу" пояснил, что означают категории в "белом билете" и какие из них указывают на полное освобождение от службы в армии.
Белый билет — какие категории и в чем их разница
Военнообязанные мужчины могут получить белый билет после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Именно она решает, в какую категорию включить гражданина и сможет ли он быть военнослужащим.
Цыплинский подчеркнул, что степень тяжести болезни определяют врачи в военкомате, поэтому справка от частного медучреждения не является весомым поводом для освобождения от службы, хотя и может помочь врачам быстрее установить диагноз.
В белом билете может быть указана одна из трех категорий:
- категория "В" — ограниченная пригодность;
- категория "Г" — временная непригодность;
- категория "Д" — полная непригодность.
Ограниченная пригодность: категория "В"
В мирное время эта категория граждан освобождена от военной службы. Однако сейчас, в условиях полномасштабной войны, такие граждане могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.
При прохождении ВЛК врачи определяют, какие задачи призывники могут выполнять, а что им противопоказано.
Где имеют право служить ограниченно подходящие лица в Украине во время войны — узнайте по ссылке.
К категории "В" относят лиц, имеющих:
- кишечные инфекционные заболевания;
- вирусные заболевания кожи;
- вирусные болезни слизистой;
- болезни нервной системы;
- гельминтоз;
- педикулез;
- последствия инфекционных и паразитарных заболеваний и т.д.
Временная непригодность: категория "Г"
Если медкомиссия определяет мужчину временно непригодным по состоянию здоровья, значит, он может быть освобожден от службы на короткий период времени. Обычно определяют срок от 6 до 12 месяцев.
Далее военнообязанный должен снова пройти ВЛК. Именно она озвучит выводы о пригодности или непригодности к службе в целом.
Категория "Г" ставится в белом билете, если есть следующие проблемы со здоровьем:
- травмы;
- переломы;
- операционные хирургические вмешательства;
- острые хронические заболевания;
- нарушение функциональности опорно-двигательного аппарата и т.д.
Полная непригодность: категория "Д"
Военнослужащие с этой категорией полностью освобождаются от призыва и мобилизации.
В категорию "Д" попадают лица со следующими тяжелыми болезнями:
- ВИЧ;
- сифилис;
- тяжелая форма сахарного диабета;
- шизофрения;
- умственная недостаточность;
- эпилепсия;
- отсутствие конечностей или жизненно важных органов;
- слепота;
- глухота и т.д.
Напомним, мы писали, каких врачей должен пройти каждый призывник перед мобилизацией обязательно, чтобы получить надлежащий вывод о состоянии своего здоровья.
Ранее мы сообщали, как правильно обжаловать заключение военно-врачебной комиссии.
Также мы рассказывали, что мужчины, имеющие инвалидность, могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию и по месту жительства.