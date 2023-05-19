Медогляд призовника 2023 — важливі обстеження та список лікарів

Проходження військово-лікарської комісії. Фото: Новини.LIVE

Кожен призовник обов'язково має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Адже саме вона вирішує, чи придатна особа до військової служби.

Які обстеження необхідно пройти та які фахівці мають обов'язково оглянути, щоб надати належний висновок щодо стану здоров'я військовозобов'язаного — розповідаємо далі в статті.

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Що важливо знати призовнику перед оглядом ВЛК

Як вже писалося вище, військово-лікарська комісія визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити.

Про це йдеться у наказі "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

ТЦК заздалегідь перед оглядом ВЛК має отримати медичні дані про військовозобов’язаного (з психоневрологічного, протитуберкульозного, шкірно-венеричного диспансерів, наркологічного закладу). Далі ці дані подаються на вивчення ВЛК. На людей, які перебувають на обліку у цих закладах — отримують витяг з історії хвороби.

Людина з інвалідністю під час проходження медкомісії має надати дані соціальних органів, що підтверджують інвалідність, а також медкартку із результатами всіх діагнозів та медичних спостережень.

Якщо на підставі медичних документів, особистого огляду фахівцями ВЛК, є сумніви щодо придатності призовника для військової служби, його направляють для додаткового обстеження до медзакладу.

Явка до ТЦК та СП. Фото: google.com

Які обстеження треба пройти військовозобов'язаному

Перед оглядом у профільних фахівців призовники мають пройти такі обстеження:

рентген (флюорографію) органів грудної клітини;

загальний аналіз крові, крім стандартних лабораторних показників крові, визначають її групу, а також резус-фактор, якщо вони не зазначені у військовому квитку;

ЕКГ (електрокардіограму);

аналіз сечі.

Громадянам старше 40 років повинні:

виміряти внутрішньоочний тиск;

провести аналіз крові на цукор.

На прийомі у лікаря. Фото: freepik.com

Які лікарі мають оглянути призовника

Під час проходження військово-лікарської комісії призовники повинні обов'язково перевіряються у таких спеціалістів:

терапевт;

хірург;

ортопед;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Лікарі інших спеціальностей мають оглянути лише якщо є така необхідність.

Консультація з лікарем. Фото: pixabay.com

Які висновки ВЛК можуть отримати військовозобов'язані

За результатом огляду військовозобов’язаного визначають:

придатним до військової служби (повністю чи частково/обмежено);

тимчасово непридатним до військової служби (надається відстрочка на термін до 2 місяців і вказується дата повторного огляду). Відстрочка може надаватися ще 2 рази на термін не більше 2 місяці (разом не більше 6 місяців). Після цього приймається остаточне рішення;

непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Якщо людина непридатна до військової служби, повторний огляд відбувається за 6-12 місяців.

Військовий квиток. Фото: google.com

Раніше ми повідомляли, як правильно оскаржити висновок військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, ми писали про те, що Верховна Рада України проголосувала за законопроєкти №9154 та №9158, які змінюють процес оформлення документів для лікування військовослужбовців, а також удосконалюють систему проходження медогляду військовозобов'язаних.

Також ми повідомляли, що українці при проходженні військово-лікарської комісії можуть звертатися по допомогу на "гарячу лінію". Вона працює цілодобово та безплатна.