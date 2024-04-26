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Білорусь представила нову військову доктрину — що говорять про Україну

26 квітня 2024 11:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Білорусь представила нову військову доктрину — що говорять про Україну
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко з військовими. Фото: Беларусь сегодня
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Керівництво Білорусії оновило військову доктрину своєї країни, в якій закріпила можливість надання допомоги союзникам. Зокрема, йдеться і про відправлення військових.

Про це говориться у військовій доктрину Білорусі у п'ятницю, 26 червня.

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"Білорусь вважає за можливе надання військової допомоги дружнім державам на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів Республіки Білорусь, зокрема спрямуванням військового контингенту для участі у відповідній діяльності з підтримання міжнародного миру та безпеки", — ідеться в доктрині

Згідно з документом, Білорусь розглядає будь-які дії із застосуванням військової сили, спрямовані проти учасників Союзної держави, як зазіхання. Вона вживатиме відповідних заходів у відповідь, використовуючи усі сили і засоби, що перебувають у її розпорядженні".

Також у документі говориться про те, що Білорусь буде готова надати будь-яку допомогу, включно з військовою, країні-члену ОДКБ в разі агресії проти неї.

У переглянутій військовій доктрині згадується також Україна. Політичне і військове керівництво Білорусі "військовий конфлікт" спровокували західні держави, внаслідок чого виник осередок напруженості біля кордонів Білорусі.

"Подальша його підтримка, перешкоджання мирному врегулюванню створюють передумови для його ескалації та поетапного розширення числа учасників за рахунок Польщі та інших країн НАТО. Ці тенденції підвищують ймовірність залучення Республіки Білорусь у міжнародний збройний конфлікт", — ідеться в документі.

Раныше ми писали, що самопроголошений президент Білорусі заявив, що готує країну до війни, а на зустрічі з Путіним він обговорив питання переговорів з Україною. 

Білорусь
війна
Олександр Лукашенко
НАТО
Україна

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